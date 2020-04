Riapre la libreria i luoghi dell’anima

Lo spazio in via Campobasso a Pescara torna operativo dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus



Pescara,17 aprile- Vendita di libri, tisane e infusi, cioccolate, oltre ai prodotti per la cura della persona. Riapre i battenti I luoghi dell’anima, psico libreria ed emporio del benessere in via Campobasso a Pescara. Lo spazio caffetteria all’interno della libreria rimane chiuso, mentre prosegue online la vendita di altri prodotti come cristalli e incensi.

“Apriamo le porte per rivederci, scambiarci una parola gentile, uno sguardo sereno – commenta Dario Mosca, titolare della libreria -. Riapriamo con la felicità di poter offrire una carezza attraverso libri e non solo”.

Per rendere più semplice per tutti questo periodo, ogni giorno per tutto il mese di aprile, inoltre, la libreria propone offerte di prodotti a prezzi ottimi, scontati e dunque più accessibili, disponibili in negozio nonché online. “L’intento è lo stesso di sempre – aggiunge Dario Mosca -. Aiutarci vicendevolmente come una vera comunità”.

I luoghi dell’anima è psicolibreria, book cafè, erboristeria, tè e spezie, alimentazione alternativa, emporio del benessere. Uno spazio dove si incontrano le persone che amano fare esperienza dentro e fuori di sé, che guardano il mondo con occhi intensi e curiosi, ma che soprattutto amano conoscersi interiormente.