Riapertura del centro psichiatrico, Circolo Pd Pratola ” Grazie Assessore Paolucci”

Pratola Peligna,12 giugno- Il circolo PD di Pratola Peligna esprime piena soddisfazione per la conclusione delle procedure per la riapertura del centro residenziale psichiatrico di via Nolfese a Pratola. Sta per essere pubblicato, infatti, il parere di compatibilità dei posti letto della struttura rispetto al fabbisogno regionale, requisito necessario per erogare prestazioni sanitarie riabilitative in regime residenziale. Il parere, a firma del dirigente Germano De Sanctis, coordinato dall’assessorato alla sanità, permetterà la definitiva riapertura del centro con una significativa dotazione di 9 posti letto per i pazienti. rappresentando, di fatto, un’eccellenza nel campo sanitario.

“Un celere lavoro compiuto dall’Assessore Silvio Paolucci e dai dirigenti che ringraziamo per il costante contatto e la collaborazione che hanno avuto con il nostro circolo in favore di quella che è la seconda struttura per riabilitazione di persone affette da autismo della provincia dell’aquila” afferma il locale circolo pd.(h.9,00)