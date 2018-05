Riaperta oggi la SP 54 di “Fonte Romana”

Dopo il sopralluogo di ieri al quale oltre al Presidente della Provincia Caruso avevano partecipato anche il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, il Consigliere regionale delegato ai problemi della viabilità Maurizio Di Nicola, il sindaci di Pacentro nonché tecnici e funzionari dell’Amministrazione provinciale, oggi è arrivato anche il provvedimento della Provincia (ordinanza n.28 del 13 maggio 2018) con la quale si autorizza l’immediata riapertura della strada. E’ un primo risultato che premia la tenacia e la determinazione di quanti hanno partecipato ad una “battaglia di civiltà” ma anche una sconfitta della cattiva politica che diverso tempo si è impadronita di questo territorio-

Sulmona, 13 maggio- Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso nella giornata di ieri ha effettuato un sopralluogo sulla SR 487 e sulla SP 54, per verificare i lavori di ripulitura della sede stradale su entrambe le arterie, rassicurando i presenti di assumere il massimo impegno alla riapertura, in breve tempo della SP 54 di “Fonteromana”. Nella stessa occasione, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Di Pangrazio, il delegato alla viabilità e trasporti regionali Maurizio Di Nicola, il Sindaco del Comune di Pacentro e i dirigenti del Genio Civile Regionale, ha rassicurato Francesco De Chellis che avrebbe profuso il massimo sforzo per riaprire la SP 54 nei tempi più brevi possibili per consentirne il traffico e la ripresa dell’attività ristorativa.

“A Francesco De Chellis, che ricordiamo ieri ha sospeso lo sciopero della fame, è stato assicurato – spiega una nota- l’interessamento alla soluzione della problematica entro giovedì 17 maggio, giorno in cui è stata fissata una riunione tecnica sulle arterie interessate. Subito dopo il confronto e per tutta la serata e la mattinata odierna (13 maggio), il Presidente Angelo Caruso si è relazionato con il dirigente del settore viabilità Francesco Buonanni che ha lavorato nella festività domenicale per elaborare i provvedimenti necessari alla riapertura della SP 54 emettendo a margine l’ordinanza n. 28 del 13 maggio 2018 che consente di fatto, con effetto immediato, la riapertura della circolazione stradale la strada SP 54 “di Fonte Romana” dal km. 1+800 al km. 8+00 con istituzione del limite orario a 30 km/h.

Inoltre, il Presidente Angelo Caruso, ribadisce l’avvio dei lavori sulla SR 487 in tempi brevissimi e la soluzione di un problema- conclude la Provincia- che nessuna delle precedenti amministrazioni ha mai concretamente affrontato. Il Presidente Angelo Caruso ringrazia per la disponibilità e collaborazione l’Ing. Francesco Bonanni che, con questo governo e i delegati alla viabilità Gianluca Alfonsi, Pierluigi Del Signore e Mauro Tirabassi (nella foto) condivide innanzitutto il convincimento di dover garantire la sicurezza dei cittadini e turisti che percorrono le nostre strade” (h. 17,00).