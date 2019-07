Reti Ten-T: sindaco Casini grande opportunità per l’Abruzzo

Sulmona 13 luglio– “L’inserimento dell’Abruzzo nelle reti Ten-T e’ l’ultima opportunità per attrarre investimenti e ridare una prospettiva di sviluppo strutturale soprattutto alle aree interne. Molti amministratori locali hanno manifestato, in queste settimane, di voler sostenere questa strategia ed è per questo che entro il 17 luglio, affinchè la Commissione possa raccogliere tutte le voci della nostra regione, anche quelle che provengono dai territori che Annamaria Casini. – “L’inserimento dell’Abruzzo nelle reti Ten-T e’ l’ultima opportunità per attrarre investimenti e ridare una prospettiva di sviluppo strutturale soprattutto alle aree interne. Molti amministratori locali hanno manifestato, in queste settimane, di voler sostenere questa strategia ed è per questo che oggi ho inviato ai sindaci dei Comuni della Provincia dell’Aquila una nota per invitarli a partecipare alla consultazione pubblica, affinchè la Commissione possa raccogliere tutte le voci della nostra regione, anche quelle che provengono dai territori che oggi attendono politiche concrete e lungimiranti per uno sviluppo strutturale”. Afferma il sindaco di Sulmona

“E’ in atto dalla Commissione Europea un processo di revisione globale delle reti Ten-T, che ne ha addirittura anticipato la revisione al 2021. Anche la nostra Regione deve farsi trovare pronta e reattiva” continua il sindaco “E’ importante che le istituzioni regionali e i vari portatori d’interesse partecipino facendo sentire alla Commissione la propria voce per promuovere la richiesta del prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico su tutta la dorsale Adriatica e il corridoio trasversale Barcellona-Civitavecchia-Pescara-Ortona-Ploce. Per questo lancio un appello alla Regione Abruzzo ed in particolare al Presidente Marco Marsilio, in linea con quanto da lui dichiarato nei giorni scorsi, di attivarsi per far sentire la voce della Regione e partecipare alla consultazione pubblica mettendo in evidenza anche gli elementi forti su cui deve poggiare la richiesta, quali la trasversalità della ZES e l’accordo con l’autorità portuale di Civitavecchia, per la creazione di un’unica governance che deve essere subito formalizzata”. (h. 19,30)