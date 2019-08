Restaurata a Sulmona la statua di Giuseppe Capograssi

Sulmona, 7 agosto– Cerimonia questa mattina a Sulmona, in Piazza Capograssi, per riconsegnare alla città di Sulmona la statua di Giuseppe Capograssi opportunamente restaurata. L’opera viene eseguita negli anni cinquanta dall’artista scultore Attilio Di Rienzo. È costituita da bronzo e tre metalli quali l’ottone, il rame, lo zinco. Il restauro è stato eseguito dal maestro Gabriele Malvestuto, oggi non intervenuto in quanto impegnato in altri lavori di restauro; a rappresentarlo vi era il padre Umberto Malvestuto. I fondi necessari per il recupero della statua sono stati elargiti dall’’associazione italo canadese Valle Peligna presieduta da Aldo Di Cristofaro, sulmonese residente in Canada dal 1965, associazione la quale rappresenta tutti gli emigrati peligni nel Canada.

Presenti il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, il vice sindaco Luigi Biagi, l’ex Assssore alla Cultura Alessandro Bencivenga, molti cittadini desiderosi di non voler mancare alla cerimonia, che è stata foriera di un messaggio storico culturale di encomiabile valore ed identità sulmonese. La cerimonia ha avuto inizio con l’esecuzione degli inni nazionali del Canada e d’Italia con le bandiere canadesi ed italiane a suggellare un indelebile binomio di amicizia, collaborazione, stima reciproca fra i due stati e le loro popolazioni.

Il Canada può essere definito una seconda Italia considerando i milioni di italiani che vivono nel paese i quali, purtroppo, hanno dovuto affrontare la dura realtà dell’emigrazione per andare a cercare fortuna che po hanno ottenuto. Si sono ricordate la figura e la vita di Giuseppe Capograssi, considerato uno dei massimi esponenti della cultura e della filosofia del ventesimo secolo, uno dei più autorevoli giuristi del novecento, il quale ha onorato la città di Sulmona in Italia e nel mondo. Giuseppe Capograssi nasce a Sulmona il ventuno marzo 1889, da genia nobile originaria di Salerno presente nell’elenco del dicembre del 1572, stilato a Sulmona per ordine regio. Capograssi muore a Roma il diciannove gennaio 1956 nel giorno in cui la Corte Costituzionale inaugurava la sua attività, organo costituzionale di cui Giuseppe Capograssi sarebbe dovuto essere componente. Giuseppe Capograssi è stato docente di filosofia del diritto nelle università di Sassari, Macerata, Roma, Padova, Napoli, rappresentando in maniera illustre la cultura della giurisprudenza e della filosofia del diritto

La persona, l’individuo per Giuseppe Capograssi, rappresentano il piedritto fondamentale ed il problema della filosofia, l’individuo visto nel suo esistere, nel suo agire, in ogni realtà e sfera nella quale si trovi.

Giuseppe Capograssi è descritto come una persona particolarmente schiva, ma era un attento osservatore di quanto avveniva intorno a lui. I suoi saggi testimoniano in maniera inconfutabile la sua attenta osservazione di tutto e tutti. La cerimonia odierna rappresenta la fondamentale continuità di voler ricordare sempre con ringraziamento, affetto, stima, la figura imperitura di Giuseppe Capograssi, ambasciatore della città di Sulmona per erudizione, talento. Giuseppe Capograssi è patrimonio storico culturale della città di Sulmona consegnato sia all’Italia, sia all’intera società internazionale.

Andrea Pantaleo