“Restart 2”,Liris attaca la Pezzopane:” Fa solo proclami”

Sulmona, 1 febbraio– “Invece di fare proclami vuoti, come nel suo più classico stile, la deputata del Pd Stefania Pezzopane si adoperi affinché le cifre di cui parla vengano effettivamente stanziate. Solo così ci permetterà di programmare, come lei chiede”. Lo dice l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris, in replica alle dichiarazioni della deputata con cui si sostiene che dal governo sono in arrivo 110 milioni di euro per il programma “Restart 2”, dedicato alla ripresa e allo sviluppo economico del Cratere sismico 2009.“Le cifre di cui parla la Pezzopane – dice Liris – sono assolutamente generiche e, allo stato, prive di fondamento. Proprio in questa fase, infatti, la Struttura tecnica di missione sta acquisendo informazioni dalla Ragioneria di Stato per capire effettivamente come gli stanziamenti annunciati saranno calati nella Legge di Stabilità, attraverso le tabelle. Il quadro non è ancora chiaro e, al momento, non si può assolutamente dire quale sarà la quota di fondi destinati alla ricostruzione che sarà assegnata al programma Restart. Purtroppo siamo alle solite: il Pd ama fare proclami che poi sono privi di fondamento e concretezza. Se la Pezzopane vuole rendere un buon servizio al suo territorio si adoperi per chiarire il quadro in modo da chiarire quanti sono i fondi a disposizione realmente e a quali capitoli di spesa sono destinati. Basta con gli annunci vuoti».