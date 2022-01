Renzi:la rielezione di Mattarella “è la sconfitta di alcuni politici, non della politica”.

Apprezzo il salutare ripensamento di alcuni colleghi. Pensi a Salvini che nel 2015 twittava ‘Mattarella non è il mio presidente’ e ora si intesta la rielezione. Oppure ai Cinque Stelle che volevano l’impeachment del presidente e adesso esultano come allo stadio. Parlamento di sovranisti e populisti elegge il presidente scelto da noi nel 2015: hanno perso loro, noi brindiamo”. Lo afferma Matteo Renzi in una intervista al Corriere della Sera. E parla di “show indecoroso di chi ha trasformato l’elezione del capo dello Stato in una sorta di X Factor. Quando ho visto leader politici cercare candidati a caso, passando dal diplomatico al professore senza alcuna logica istituzionale mi sono preoccupato. E mi sono detto: meglio costringere Mattarella al bis che rimpiangere per sette anni le soluzioni strampalate last minute di qualche presunto leader”. Si riferisce a Salvini? “In primis a lui, ma non solo a lui. Salvini ha scambiato la ricerca del presidente della Repubblica con la ricerca del super ospite a Sanremo: cercava il nome a effetto. Quando un pomeriggio il leader della Lega è sparito tre ore per andare a casa di Cassese, ho sperato che almeno gli tornasse utile la lezione di diritto che il professore avrà provato a dargli. Anche perché per me Cassese è in assoluto il migliore. E invece nulla, Salvini si è mosso senza logica. Una volta voleva l’accordo con Letta, poi con Conte, poi con Meloni, poi con noi. Alla fine è riuscito nel risultato di scontentare tutti, a cominciare dai suoi”. Salvini dice che su Elisabetta Belloni c’era l’accordo di Conte e di Letta… “Di Letta non so. L’accordo di Conte invece c’era. La vera novità politica della settimana presidenziale è stata proprio il ritorno dei due compagni di viaggio del governo gialloverde. Salvini e Conte si sono spalleggiati”, “i gialloverdi infatti hanno individuato due nomi su cui costruire una maggioranza assieme alla Meloni: il presidente del Consiglio di Stato Frattini prima e il direttore del Dis Belloni poi”. E perché non vi siete uniti anche voi? “Per ragioni istituzionali: le tensioni geopolitiche tra Russia e Occidente non facevano di Frattini il miglior candidato, specie in un periodo come questo, visto la sua relazione con Mosca. E perché in una democrazia evoluta il capo dei servizi segreti non diventa presidente della Repubblica. Quando ho sceso le scale di Montecitorio e ho criticato in diretta tv la proposta di Salvini e Conte ero convinto che la Belloni sarebbe stata eletta, perché avevano i numeri per farcela. E parte del Pd stava sposando quella scelta. Ma sarebbe stato uno sfregio alle istituzioni di questo Paese”. E conclude: “Spero che Draghi riprenda il timone del governo con più forza. Che non significa ignorare il Parlamento ma sfidare la politica in positivo”. Ha ritrovato sintonia con Enrico Letta? “Sui temi di fondo siamo sempre dalla stessa parte. Enrico si è tranquillizzato quando ha capito che non avrei mai fatto asse sulla Casellati”. E conclude: “Il centrodestra non c’è più, ha detto Meloni. E non è che i Cinque Stelle siano messi meglio