 Renzi: Voglio tirare su Paese non buttare giù Conte. Vada avanti su Mes 

Cosa accadrà dopo le amministrative e il referendum puo’ essereci una forma di rimpasto nel Governo ? “Certo, se guardo i dati, Italia Viva è il partito più sottorappresentato, noi abbiamo tre esponenti nel governo e il Pd ventisette, nove volte di più e al Senato hanno solo il doppio dei senatori. Avrei tutto da guadagnare a chiederlo, ma non mi interessa. Penso alla politica, non alle poltrone”. Lo dice Matteo Renzi in un’intervista a La Stampa.Se proverete a buttarlo giù, Conte venderà cara la pelle e farà un suo partito? “Voglio tirare su il paese, non buttare giù il premier. Se governare con la paura riesce a tutti, dare speranza è più complicato. Poi se voglia fare il capo dei Cinque stelle o un nuovo partito non mi interessa: io lo incoraggio ad andare avanti a cominciare dalla richiesta del Mes per le spese sanitarie di cui le regioni hanno assoluto bisogno. E dico quelle che per me sono le priorità per il Recovery fund. Lavoro, da infrastrutture a incentivi per l’intelligenza artificiale. La grande gestione dei big data, innovazione personalizzata, che significa dare nuovi posti di lavoro. Terzo, ambiente e sostenibilità. Quarto, le donne: sviluppare la presenza femminile nelle aziende”