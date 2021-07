Renzi “ La storia consegna la figura di Gaspari fra le piu’ autorevoli del Paese”

Sulmona, 26 luglio– “ La storia dell’Abruzzo è straordinaria.Regione straordinaria ma ancora incredibilmente poco conosciuta dal punto di vista turistico” Lo dice stamani in ina intervista rilasciata a Domenico Ranieri del quotidiano il Centro il senatore Matteo Renzi leader di Italia Viva che questa sera ( ore 18 Aurum) sarà a Pescara per presentare il suo loibro “ Controcorrente” un sucecsso editoriale straordinario che ha battuto tutte le classfiche con le sue 10 mila copie già vendute.

“ In questo mese- ha continuato Renzi- so che avete celebrato la figura di Remo Gaspari e la storia, non le opinioni politiche, consegnano la sua figura come delle piu’ autorevoli della storia del Paese. Il suo lavoro coincide con la modernizzazione dell’Abruzzo capace di crescere in quel periodo al ritmo delle regioni piu’ blasonate del Nord. A pensarci bene l’Abruzzo ha la sua unicità capace di far crescere eccellenze industriali come in Val di Sangro come eccellenze agroalimentari e ambientali. Ricordo la passione con cui ne parlava un gigante del nostro tempo come Sergio Marchionne a cui ero molto legato.Mancano oggi in Abruzzo fatti nuovi,una nuova progettualità. Con Draghi alla guida del Paese anche la Regione puo’ e deve fare di piu’”