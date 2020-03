Regione: Pietrucci aderisce a gruppo consiliare PD

Sulmona,10 marzo– Pierpaolo Pietrucci, neo consigliere regionale subentrato al dimissionario Giovanni Legnini, ha fatto richiesta di aderire al gruppo consiliare del Partito Democratico. La presa d’atto è stata formalizzata questa mattina dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo. La composizione del gruppo è la seguente: Silvio Paolucci (capogruppo), Dino Pepe (vice-capogruppo), Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci. Per effetto delle dimissioni di Giovanni Legnini, il consigliere regionale Americo Di Benedetto resta unico componente del gruppo “Legnini Presidente”. Lo stesso ha comunicato all’Ufficio di Presidenza la volontà che il Gruppo “Legnini Presidente” sia rappresentato in tutte le Commissioni consiliari ritenendo superata l’adesione alla Federazione dei Gruppi consiliari “Partito Democratico, Legnini Presidente e Abruzzo in Comune”. Per effetto di tale decisione la federazione in Consiglio regionale dei gruppi di centro-sinistra resta quella tra “Partito Democratico e Abruzzo in Comune”, quest’ultima rappresentata dal consigliere Sandro Mariani. (h. 19,30)