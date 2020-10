Regione: M5S e Csx abbandonano lavori Commissione

L’Aquila, 6 ottobre- I consiglieri regionali del M5S e del centrosinistra hanno abbandonato questa mattina la seduta della Terza Commissione Agricoltura visto il grave ritardo del suo inizio e l’assenza del Presidente della Commissione. “Dopo oltre quaranta minuti in cui non abbiamo avuto notizie dell’inizio della Commissione – dichiarano i consiglieri di minoranza- abbiamo deciso di allontanarci dall’aula e chiedere il rinvio della stessa Commissione. E’ una grave mancanza di rispetto per noi consiglieri regionali e per gli stessi dipendenti regionali. Abbiamo quindi ritenuto di impegnare il nostro tempo in favore del territorio e dei cittadini vista la grave scorrettezza istituzionale di una maggioranza sempre più nel caos.”