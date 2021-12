Regione: inizia oggi la lunga sessione di bilancio

Sulmona, 21 dicembre- Inizia oggi in Consiglio regionale la lunga maratona della sessione di Bilancio che dovrebbero concludersi comunali entro giovedì 30 dicembre. Stamani alle ore 10 sii riuniranno, infatti, le cinque Commissioni consiliari per dare inizio all’iter di approvazione dei progetti di legge: “Assestamento Bilancio di previsione 2021-2023” e “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti”. Secondo il calendario dei lavori si proseguirà mercoledì 22 dicembre, per l’esame dei documenti contabili: ore 10, Commissione Bilancio per audizione rappresentanti Società civile; ore 15 Commissione Bilancio per audizione Assessori regionali. Giovedì 23 dicembre, si prevede di acquisire i pareri consultivi di tutte le Commissioni. Il parere finale sui documenti di bilancio, che traghetterà il progetto in Aula, è previsto per lunedì 27 dicembre e spetterà alla Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”. Martedì 28 dicembre alle ore 10, è prevista la seduta del Consiglio regionale per l’esame dei seguenti argomenti: “Legge Assestamento Bilancio di previsione 2021-2023”; “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti”; “Delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.)”. Alle ore 15 e, comunque, a seguire la precedente seduta, si aprirà il Consiglio per l’esame dei documenti contabili: Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR); Nota di aggiornamento al DEFR; Legge di stabilità; Bilancio di previsione 2022-2024”. I lavori consiliari potrebbero proseguire mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre 2021 con chiusura entro le ore 24.

Intanto proprio ieri l’Esecutivo regionale ha approvato l’importante strumento finanziario che come ha detto a margine dei lavori l’Assessore regionale Liris “ mobilita circa 5 miliardi di euro, contiene un nuovo piano di rientro dal debito senza prevedere alcun taglio ai servizi essenziali e questo è un risultato da non sottovalutare”. Così l’assessore regionale Guido Liris, dopo l’approvazione da parte della Giunta del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024