Regione, convocato il Comitato per la legislazione

Sulmona,4 giugno– Mercoledì 6 giugno alle ore 12.00 nella sala D’Annunzio del Palazzo dell’Emiciclo dell’Aquila si riunisce il Comitato per la legislazione. Al primo punto l’audizione di Piergiorgio Tittarelli , Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università . A seguire l’esame dei progetti di legge : “Testo unico in materia di commercio”, “Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati in corso di validità”, “Contributo straordinario in favore del Consorzio di bonifica centro”. All’ultimo punto, le comunicazioni del Presidente del Comitato, Lucrezio Paolini, sul programma di riordino e semplificazione normativa ai sensi della legge regionale numero 26 del 2010. Il Comitato per la Legislazione è un organismo composto da sei consiglieri ed opera per assicurare il miglioramento della qualità della normazione e per consentire l’esercizio della funzione consiliare di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali (h. 18,30)