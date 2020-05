 Regione:  6 mln per piccole e medie imprese e lavoratori autonomi.Pubblicato bando

“Si tratta – hanno commentato il Vice Presidente Emanuele Imprudente e l’assessore Guido Quintino Liris – di una boccata d’ossigeno importante in questa fase di emergenza sanitaria per venire incontro alle esigenze dei piccoli imprenditori abruzzesi e titolari di partita Iva che assumono un ruolo fondamentale nell’economia regionale con la ripartenza della Fase 2. L’obiettivo è quello di facilitare l’ottenimento di liquidità per chi, così duramente colpito dalla drammatica emergenza sanitaria ed economica in corso, possa affrontare una pronta ripartenza con un aiuto economico. E’ necessario raggiungere un vasto numero di imprenditori con una corretta e capillare informazione che riteniamo essenziale per accedere alla misura. La fase che abbiamo di fronte non sarà facile ma più strumenti avremo a disposizione delle aziende abruzzesi e più rapidi saremo nella ripresa”.

Le spese ammissibili sono quelle effettuate dalla data del 1 gennaio 2020 per l’acquisto di macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto, arredi, strumenti e sistemi (dispositivi, hardware, software e applicativi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento), ed altri beni destinati ad essere utilizzati per un periodo di tempo superiore ai 3 anni. La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo sportello.regione.abruzzo.it dal 26 maggio al 4 giugno. All’interno della piattaforma è presente la relativa documentazione.

L’avviso denominato “Aiuta Impresa – Contributo per spese di investimento, ai sensi dell’art.4 “Misure per il rilancio dell’economia regionale” della Legge Regionale 6 aprile 2020, n.9 “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è pubblicato oggi sul bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 70 e sul sito della regione nella pagina Aiuta Impresa.(h. 15,00)