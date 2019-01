Regionali: sabato torna a L’Aquila Berlusconi

Sulmona,23 gennaio-La campagna elettorale per le Regionali del 10 febbraio entra ormai nel vivo. Sabato prossimo , 26 gennaio,Silvio Berlusconi saràa L’Aquila, alle ore 11, nella sede dell’Ance, l’associazione dei costruttori edili, di viale De Gasperi, per sostenere il candidato del centrodestra Marco Marsilio. Per Berlusconi sarà un’occasione per parlare anche della ricostruzione post sisma avviata nel 2009 quando era presidente del Consiglio dei Ministri (h. 21,00)