Regionali, per il centro destra si va verso la scelta di Marco Marsilio (Fdi)

Sulmona, 30 novembre– L’accordo di massima per il centro destra su candidati governatori alle prossime regionali c’è, ma bisognerà aspettare ancora per l’ok definitivo. L’assenza di Matteo Salvini al vertice di centrodestra, oggi a Milano, ha rinviato l’ufficializzazione della griglia. Alla fine, infatti, Fi, Lega e Fdi avrebbero deciso di riaggiornarsi alla prossima riunione per fare ulteriori approfondimenti e sondaggi sui nomi da schierare in campo. La ‘ripartizione’, comunque, sarebbe la seguente: al Carroccio andrebbe la Sardegna, mentre a Fi spetterebbero Basilicata e Piemonte. Fratelli d’Italia si terrebbe per sè l’Abruzzo, che va per prima al voto, il 10 febbraio prossimo: Meloni (su una rosa di tre) ha proposto Marco Marsilio. ”Fi e Lega avrebbero chiesto di fare ulteriori approfondimenti sui nomi da presentare, anche sulla base di appositi sondaggi, ma noi abbiamo detto che Fdi ha già fatto i suoi sondaggi e valutazioni, e quindi, visto che i nostri alleati hanno manifestato una leggera preferenza per Marsilio, Marsilio sarà ufficiosamente il nostro candidato per l’Abruzzo”, Lo ha detto all’Adnkronos Ignazio La Russa, presente al summit.

Marco Marsilio è nato a Roma da famiglia di origini abruzzesi,50 anni,laureato in filosofia,impiegato.Attualmente è Senatore del gruppo Fratelli d’Italia ed è stato eletto nella consultazione del marzo 2018.In precedenza era stato Deputato dal 2008 al 2013