Regionali, ora Forza Italia ” bacchetta” Cesa e Scoccia

Secca smentita del Coordinatore Regionale di Forza Italia Nazario Pagano alle considerazioni sollevate ieri sera nel corso della manifestazione elettorale dell’Udc che si è svolta a Sulmona. “Il complottismo- ha spiegato- appartiene a chi agita certi fantasmi per bassi usi strumentali e utilitaristici ” ed ha definito le ricostruzioni di ” queste ore fatte dall’on. Cesa non veritiere”. Insomma all’interno della coalizione il clima e tuttaltro che sereno”. Piena solidarietà al sindaco di Pratola Antonella Di Nino al centro di polemiche infuocate che tuttavia in mattinata attraverso il suo profilo di fb ha respinto con fermezza insinuazioni anche personali che gli erano piovute addosso nelle ultime ore

Sulmona,20 gennaio-Le offese personali e le insinuazioni malevole non appartengono neppure lontanamente al repertorio di Forza Italia e men che meno a chi condivide i nostri valori di libertà, di confronto, di correttezza.In ogni occasione. Il complottismo appartiene invece a chi agita certi fantasmi per bassi usi strumentali e utilitaristici.Lo ha detto questa mattina in una nota Nazario Pagano Coordinatore regionale di Forza Italia

“Forza Italia, al momento della composizione delle liste per le elezioni regionali, ha sottolineato l’inopportunità di candidature che richiamavano espressamente una stagione della politica, quella del centrosinistra, che gli abruzzesi stanno ancora pagando sulla loro pelle. Non abbiamo avuto- ha detto ancora Pagano- né cognizione diretta o indiretta né tanto meno alcuna informativa dall’Udc sull’inserimento in lista di candidature sulle quali era stata sollevata più di una legittima perplessità. Quanto sostenuto in queste ore dall’on. Lorenzo Cesa, quindi, non corrisponde affatto a verità.

Nel momento in cui tutte le forze di centrodestra dovrebbero remare nella stessa direzione, trovo di dubbio gusto certe sortite che, sventolando concetti come invidia, gelosia, rabbia, tristezza, investono gratuitamente e falsamente la sfera personale di Antonella Di Nino. Esse qualificano soltanto chi si rende protagonista di tanto livore. Quanto a Forza Italia, dichiarazioni del genere ci rafforzano sulla giustezza della condotta preelettorale e delle posizioni che continuiamo a sostenere, ritenendole non solo aderenti ai nostri principi, ma anche ai fatti, che ci danno piena ragione su certe scelte”. (h. 15,45)