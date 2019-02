Regionali: la bella lezione di Minniti a Sulmona

Sulmona, 4 febbraio-Conferenza di Marco Minniti già Ministro dell’Interno a Sulmona, all’interno del’Aula Consiliare di Palazzo San Francesco, in vista delle elezioni regionali in programma domenica 10 febbraio 2019. Presenti la Senatrice Stefania Pezzopane, i candidati alle Elezioni Regionali Antonio Di Rienzo e Valentina Di Benedetto, Bruno Di Masci, Consigliere Comunale Francesco Piacente Segretario Provinciale del Partito Democratico della provincia di Aquila, tanti militanti del partito e cittadini desiderosi di non voler mancare.

Molti i temi affrontati da Minniti dalla grave crisi economica per la quale si minaccia una pericolosa recessione economica, ai temi dell’immigrazione per giungere alle prossime elezioni regionali. Molti gli argomenti per un confronto ed analisi che hanno dato vita a scambi di idee ed opinioni. Marco Minniti ha sottolineato che il futuro dell’Abruzzo richiede una classe dirigente determinata e pronta ad avere una visione lungimirante delle mete e degli obiettivi che s’intendono conseguire. Il problema dell’immigrazione richiede cooperazione internazionale, ed un particolare dialogo con le altre Nazioni, al fine di gestire al meglio il momento storico attuale che vede lo spostamento di molte persone dal continente Africano verso l’Europa. Tutta la Società Internazionale deve essere unita nel gestire questa difficile situazione internazionale. Molti sono i problemi del continente africano e degli Stati che hanno guerre interne, violazioni dei diritti umani, violenze, stupri, crimini contro l’umanità. Minniti ha precisato anche il momento dell’attuale Esecutivo, con la Lega ed il Movimento Cinque Stelle in forte contrapposizione anche sulle opere pubbliche, sottolineando l’importanza delle realizzazioni dei lavori pubblici al fine di rimuovere un’economia in recessione e che ristagna in maniera preoccupante.

La Regione Abruzzo Marco Minniti l’ha definita essere una terra magnifica, piena di risorse, di gente operosa ed onesta, regione ricca di valori e tradizione politica di illustre prestigio. Marco Minniti ha rinnovato l’impegno per costruire una classe politica regionale forte, capace, per raggiungere mete positive per tutti. La campagna elettorale continua in vista delle elezioni regionali in programma domenica. Marco Minniti ha sottolineato che, in un momento così difficile, occorre una forte unità d’intenti e chiara determinazione per iniziare un percorso politico positivo. Ha ricordato la figura di Giovanni Legnini, già Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura oggi candidato alle Elezioni Regionali, definendolo un uomo capace, determinato, pronto a guidare la Regione Abruzzo. Appuntamento questo odierno all’insegna della politica e dei temi di forte attualità che determinano una significativa coesione sociale.

Andrea Pantaleo