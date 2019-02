Regionali: inaugurato a Sulmona il Comitato elettorale del Pd

Sulmona a, 2 febbraio– Inaugurato a Sulmona, in Piazza Venti Settembre, il Comitato Elettorale del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni regionali in programma domenica dieci febbraio 2019. Presenti Giovanni Legnini candidato alla Presidenza della Regione, già Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, i candidati alle elezioni regionali Antonio Di Rienzo medico e Valentina Di Benedettoavvocato, Francesco Piacente Segretario Provinciale del Partito Democratico della provincia di Aquila, Consiglieri comunali, dirigenti e militanti del Partito e sopratutto tanta gente. Molti i temi affrontati dall’ospedale civile di Sulmona al Tribunale che è a rischio chiusura, per giungere alla grave crisi economico lavorativa che investe l’intero territorio della Valle Peligna.E poi ancora il problema della coesione territoriale, dei trasporti, delle aree interne, della cultura. Si è anche precisato la solita girandola di promesse di posti di lavoro, realtà come sempre protagonista in campagna elettorale, posti che purtroppo non esistono e si è sottolineato l’impegno per il territorio che, in futuro, dovrà essere una delle priorità della nuova amministrazione regionale. Giovanni Legnini ha precisato che il futuro lo si può costruire solamente lavorando per l’intero territorio e per la Società Civile.

Una campagna elettorale che è entrata nel vivo e che nei prossimi giorni vedrà ancora dibattiti, confronti, presentazione dei programmi, analisi. La Valle Peligna e Sulmona versano in una gravissima recessione economica che ormai sta imperversando da anni, determinando non soltanto la chiusura delle attività, ma anche lo spopolamento. Ad andarsene sono i giovani i quali rappresentano il fondamentale futuro, il piedritto della continuità della città di Sulmona, dell’intero territorio della Valle Peligna. Temi che stanno a cuore ai candidati e a tutto il partito e che ovviamente necessitano di un’inversione di tendenza perché, come si sol dire, il tempo stringe e, come hanno ricordato sia Giovanni Legnini, sia i candidati Antonio Di Rienzo , Valentina Di Benedetto, e Bruno Di Masci, di tempo se n’è perso davvero molto. Sulmona vive un isolamento il quale dura da anni e se non si attueranno iniziative sul territorio sia di rilancio, sia di eventuale riconversione del territorio stesso, il futuro sarà sempre più difficile e di recessione economica.

Temi che sono stati affrontati ancora una volta con ferma determinazione da parte sia dei candidati, sia dei cittadini presenti e, come di consueto, non è mancato il dibattito, il confronto, le analisi, per trovare soluzioni ed iniziare un’inversione di tendenza. Sulmona,è stato ribadito, patria del Poeta Latino Publius Ovidius Naso, vive una condizione ed una realtà che non si confà alla sua storia millenaria Insomma il Pd ritiene che Sulmona merita altra condizione e di tornare ad essere protagonista nella politica regionale

Andrea Pantaleo