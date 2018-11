Regionali, fermento in casa Forza Italia. Elisabetta Bianchi minaccia di abbandonare

Sulmona,27 novembre.- Il dibattito politico a Sulmona e nel Centro Abruzzo s’ infiamma in casa del centro destra alle prese ancora con la scelta del candidato Presidente alla Regione e all’interno dei partiti della coalizione impegnati nella composizione delle liste. Nelle ultime ore è esploso in casa Forza Italia il ” caso Sulmona” aperto dal Capogruppo in Consiglio Comunale Elisabetta Bianchi sicuramente tra i protagonisti più’ attivi e impegnati negli ultimi tempi per i forzisti del territorio.La posizione della Bianchi riguarda presunte voci circolate nelle ultime ore su un presunto coinvolgimento nelle candidature dell’ex Assessore regionale Andrea Gerosolimo e di sua moglie,Marianna Scoccia,sindaco di Prezza.La notizia ha già fatto ‘ rumore ‘in città e non solo e sembra che siano in tanti fra simpatizzanti ed aderenti dei forzisti a condividere la posizione della Bianchi. Vedremo nelle prossime ore i riflessi di questa vicenda che fa già discutere e non poco. Ecco comunque la nota del Capogruppo di F.I

Da troppe settimane si assiste allo stucchevole valzer nel centrodestra sulla figura del candidato alla presidenza di Regione Abruzzo. Atteggiamento irresponsabile per una coalizione data in vantaggio dai sondaggi ed alle porte di campagna elettorale prevedibilissima e preannunciata da tempo. Il tutto in un’atmosfera connotata da un solipsismo esasperato con cui la dirigenza di Forza Italia in tutte le sue articolazioni, egemonizza i territori con un evidente ed imperdonabile ritardo nella formazione delle liste.

Occorre precisare pubblicamente che la Valle Peligna non sarà la porta di ingresso nel centrodestra della coppia Gerosolimo/Scoccia e che senza la concertazione e la condivisione tradirigenza ed eletti sulla scelta dei candidati nella liste sarò costretta ad avviare una attenta riflessione sulle condizioni della mia permanenza nel movimento politico di Forza Italia.(h. 18,00)