Regionali: domani presentazione candidatura di De Crescentiis ( lista Legnini)

Sulmona, 16 gennaio– Sarà presentata al territorio domani, giovedì 17, alle ore 18.30 presso il Soulkitchen di Sulmona, Antonio De Crescentiis, ex Presidente della provincia de L’Aquila ed ex Sindaco di Pratola Peligna, candidato alle regionali con Abruzzo in comune, la lista degli amministratori in appoggio a Legnini Presidente, Sarà presente anche Francesca Di Giulio, di Raiano, anche lei candidata nella lista Abruzzo in comune. – Sarà presentata al territorio domani,ex Presidente della provincia de L’Aquila ed ex Sindaco di Pratola Peligna, candidato alle regionali con Abruzzo in comune, la lista degli amministratori in appoggio aSarà presente anche, di Raiano, anche lei candidata nella lista

Secondo gli organizzatori “L’incontro, aperto a tutti e rivolto in particolar modo alla società civile e alle tante associazioni presenti nel nostro territorio, sarà un’occasione di confronto e di crescita con l’obiettivo di far ripartire il nostro Abruzzo con il contributo di tutti- si legge nella nota-. Si parlerà del futuro del nostro territorio, di quello che si può fare di concreto in Regione ma soprattutto sarà l’occasione per ascoltare le proposte e le idee dei partecipanti su temi che vanno dalla cultura al turismo, dalla sanità alla viabilità, dal lavoro ai servizi”. (h. 14,30)