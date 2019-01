Regionali: Di Benedetto,questo territorio svenduto dalla politica delle chiacchiere

Sulmona,21 gennaio– “La sfida dei partecipanti a questa competizione elettorale che per il nostro territorio è di straordinaria importanza non può essere fatta sulle chiacchiere e sulle promesse generiche ma su proposte serie e credibili”. Lo ha detto il candidato al consiglio regionale per la lista “Solidali e popolari” con Legnini, Mimmo Di Benedetto. “Questo territorio negli ultimi anni è stato abbandonato e dimenticato da chi aveva il compito di difenderlo e tutelarlo all’interno dell’assemblea regionale – ha spiegato Di Benedetto – tradendo in questo modo la fiducia dei sulmonesi e dei cittadini del centro Abruzzo. Le polemiche strumentali e fuorvianti di chi pensa che questo nostro sforzo sia in funzione delle prossime amministrative di Sulmona non ha ancora capito che questa città non ha più bisogno di mestieranti della politica e di coloro che intendono utilizzare le Istituzioni per ragioni familiari o personali”.

“In politica, come nella vita – ha proseguito Di Benedetto –, ci vuole credibilità e coerenza. I mezzi della “nuova ed emergente” politica che alimenta le illusioni dei giovani con le promesse e posti di lavoro introducendo elementi di confusione, è una pratica che non regge più. Per fortuna, al di là delle “truppe cammellate”, se ne sono accorti in tanti, e non solo a Sulmona. Il nuovo, nella politica, è anche questo”. (h. 16,00)