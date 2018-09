Regionali: da lunedì al via la lunga campagna elettorale

Sulmona, 22 settembre– E’ iniziato il conteggio alla rovescia per il ritorno al voto anticipato in Abruzzo per l’elezione del Presidente della Regione della nuova Assemblea regionale. Nelle ultime ore il Presidente Vicario della Giunta regionale,Giovanni Lolli, ha firmato il decreto con il quale fissa al 10 febbraio 2019 la data delle nuove elezioni regionali. Una decisione assunta, come vuole la normativa in vigore, tra lo stesso Lolli in qualità di Presidente Vicario, il presidente della Corte d’appello dell’Aquila, Fabrizia Francabandera, e il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. L’intesa è stata raggiunta il 17 settembre scorso, poi la Giunta regionale ha ratificato la decisione già pubblicata sul Bura speciale n.91 del 21 settembre 2018. Dopo questa pubblicazione,secondo la procedura, è stato firmato il decreto che fissa ufficialmente la data delle elezioni elezioni. Questo decreto è l’ultimo atto di un percorso procedurale e sarà pubblicato ora sul Bura ( Bollettino Ufficiale della Regione) il primo giorno utile cioè nella giornata di lunedì prossimo 24 settembre-In Abruzzo si torna al voto anticipato dopo le dimissioni dell’ex Governatore Luciano D’Alfonso che il 4 marzo scorso era stato eletto Senatore per il Pd ed aveva optato per il seggio a Palazzo Madama (h. 19,00)