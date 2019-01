Regionali: Confcommercio incontra candidati il 22 gennaio a Sulmona

Sulmona,12 gennaio– Per martedì 22 gennaio prossimo, dalle ore 15.00, a Sulmona, presso la Sala Conferenze della Comunità Montata, la Confesercenti organizza un incontro con tutti i candidati della Valle Peligna, di tutti i partiti e di tutte le liste civiche. In questa occasione, giornalisti, imprenditori e cittadini avranno la possibilità di conoscere gli stessi candidati, ma soprattutto di conoscere il loro programma elettorale. Il dibattito è organizzato con tempi paritetici e concentrato sule problematiche principali che interessano le imprese. La Confesercenti della Valle Peligna ha elaborato un proprio documento che sarà inviato ai candidati prima dell’incontro del prossimo 22 gennaio.

Si tratta di argomenti legati al mondo produttivo locale e concentrato sul principio di considerare le piccole e medie imprese come un vero e proprio capitale sociale territoriale, per la loro rilevante funzione di servizio. Le attività di vicinato sono caratterizzate soprattutto da micro, piccole e medie imprese; per questo queste vanno adeguatamente valorizzate e sostenute dalle Istituzioni pubbliche, concentrando l’attenzione su politiche qualitative della rete distributiva, rafforzando le azioni a favore delle PMI. Inoltre, la Confesercenti chiederà ai candidati azioni concrete per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio e dei suoi prodotti tipici di eccellenza; perché ciò significa anche turismo di qualità e riutilizzo, riuso, e recupero delle risorse in ogni forma e specificità per dare respiro ad una Regione che rischia il saccheggio e il consumo del territorio stesso. (h.8,00)