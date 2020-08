 Regionali, Bonaccini:occasione sprecata se Pd e M5S saranno divisi 

“Se Movimento e Pd andassero divisi alle regionali sarebbe un’occasione sprecata. Le alleanze si fanno sui territori a partire da contenuti e programmi, perché non credo né ai matrimoni per procura né alle alleanze calate dall’alto. Ma trovo naturale che forze che governano insieme il Paese provino a collaborare anche sul territorio”. Così Stefano Bonaccini, presidente della giunta regionale dell’Emilia-Romagna, in un’intervista al Corriere della Sera. “Io stesso provai ad aprire un confronto in Emilia-Romagna nel gennaio scorso – dice – allora per i 5 Stelle decise Roma e mi fu risposto di no, così chiesi il voto ai loro elettori. Si perse un’occasione, soprattutto la persero i 5 Stelle che lo scorso gennaio ebbero una batosta elettorale con la loro rappresentanza in assemblea ridotta al minimo. Le parole di Di Maio, che chiede di lavorare alle alleanze lì dove possibile, sono condivisibili. Ma è senza dubbio vero che ci sia un’evoluzione in corso. Fino a qualche mese fa, come ho ricordato, era un tabu anche solo parlare di alleanze. In Emilia-Romagna dissero no anche se da molti mesi in consiglio regionale stavamo approvando insieme tutte le principali scelte di governo.