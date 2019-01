Regionali: Bianchi e.. Bianchini si schierano con Liris

Sulmona, 12 gennaio– L’iniziativa politica di Guido Quintino Liris e del gruppo di Riferimento in Consiglio Comunale è il frutto di una sinergia di intenti di caratura provinciale che non può che essere apprezzata per l’entusiasmo e la capacità di aggregazione territoriale che ha saputo sviluppare nel tempo. Siamo quindi lieti di annunciare il nostro sostegno e la nostra partecipazione al percorso che è condiviso con le energie di Avezzano e Sulmona intorno ad una figura di indubbia autorevolezza e credibilità politica come quella di Guido Quintino Liris, sicuri di dare il nostro contributo al rinnovamento del metodo di partecipazione politica che è destinato a proseguire ben oltre la campagna per le regionali in appoggio al candidato alla presidenza per la coalizione di centrodestra Marco Marsilio. Lo hanno annunciato in una nota Elisabetta Bianchi e Maurizio Bianchini. (h. 10,00)

