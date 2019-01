Regionali:Rinnovamento Democratico sosterrà Legnini

Sulmona,14 gennaio– Il Gruppo “Rinnovamento Democratico”, recentemente costituitosi per affrontare insieme ed in modo diverso, dal basso, le tantissime problematiche relative al territorio, annuncia il sostegno convinto al Presidente Giovanni Legnini, nella corsa alla presidenza della Regione Abruzzo.

Il Gruppo, deliberatamente e scientemente, ha deciso di restare fuori dalla competizione elettorale, non promuovendo un proprio candidato o ancora una propria lista (un’altra?).

Sicuramente in molti avevano pensato che il lavoro di un gruppo di sindaci del territorio fosse finalizzato al protagonismo di qualcuno; ed invece no, quel lavoro era veramente finalizzato alla soluzione di problematiche che attanagliano pesantemente il nostro territorio, nel modo più umile e concreto.

Anche questo è un diverso modo di vivere ed intendere la politica, spezzando una prassi, quella della presenza a tutti i costi, dei personalismi, che bene alla politica non fa.

Dopo una seria riflessione, si è, infatti, ritenuto importante continuare a stare vicino alla gente nel modo più autentico, restando nel gradino più basso, quello dell’amministrazione di primo livello, “comunale”.

Questa scelta è stata dettata da una serie di ragioni, la consapevolezza di non riuscire a redigere un programma concreto, fatto di proposte e soluzioni praticabili realmente, con l’individuazione di tanto di capitolo di bilancio, per la realizzazione dello stesso; la mancanza di protagonismo, ma la scelta della politica come servizio; l’impegno assunto nei confronti delle rispettive comunità; la volontà di voler continuare a fare una politica dei fatti. Anche questo è un modo diverso di intendere il proprio ruolo.

Non significa, però, che il gruppo non sarà parte attiva nelle prossime elezioni Regionali.

Lo stesso sta lavorando su un documento programmatico, fatto di pochi punti e di altrettante soluzioni e chiederà un impegno di tutti i candidati del territorio sullo stesso Noi non siamo nati per contarci, siamo nati per fare. (h. 13,00)

.