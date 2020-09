Referendum:la sen. Di Girolamo incontra i cittadini a Sulmona per spiegare le ragioni del Sì.

Sulmona, 11 settembre– Domani, sabato 12 settembre, dalle 17:00 alle 20:00, a Sulmona, di fronte all’infopoint del M5S in via De Nino 4, la Senatrice del M5S Gabriella Di Girolamo incontrerà i cittadini per confrontarsi sulle motivazioni per votare SÌ al Referendum del 21 e 21 settembre.

“È un’occasione storica per realizzare una riforma troppe volte annunciata e mai realizzata”, afferma la senatrice, “mai, prima che il M5S entrasse in Parlamento, si era riusciti a tagliare costi e poltrone. Non ci dovrebbe essere nessun dubbio per votare Sì: più efficienza, minori costi e un Parlamento allineato a quelli delle altre nazioni per numero di eletti. Purtroppo, circolano ancora troppi dati imprecisi o, addirittura, informazioni sbagliate che si riferiscono al precedente referendum. Per questo è importante parlare più possibile di questa grande occasione per ammodernare Camera e Senato, sviscerarando ogni dubbio”.“Con i cittadini di Sulmona” conclude la Senatrice Di Girolamo, “ci vediamo domani, distanziati e con mascherina, davanti all’infopoint di via De Nino”.