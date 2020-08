Referendum: Provenzano, nel Pd qualcuno lo scambia per Congresso

“Nel Pd qualcuno ha scambiato il referendum per il congresso. Voto si’, la lezione sull’antipolitica da parte di chi ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti anche no, grazie”. Lo dice in un’intervista a “La Stampa” il ministro del Sud Giuseppe Provenzano, il quale sostiene anche che “sulla legge elettorale c’era un accordo che non serve al Pd, ma all’Italia, e non puo’ essere rimangiato”, pertanto “serve un atto politico inequivocabile, da qui al voto” e cioe’ “almeno un accordo in Commissione”. Poi assicura che “il Pd sta lottando per ottenerlo” perche’ “la riduzione dei parlamentari e’ solo una tappa di un percorso, non un pericolo per la democrazia” mentre “il vero pericolo, come ad agosto scorso, e’ Salvini”. Quindi Provenzano chiarisce un concetto: “Chi ha diviso il campo fa un favore a Salvini. Contro questa destra, io sono per costruire un fronte ampio. Ma col M5S dobbiamo arrivare a un momento di chiarezza: non pretendo che mettano il socialismo nelle loro parole d’ordine, ma la serieta’ si’.