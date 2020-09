Referendum: Parolin ” Cattolici non andate al mare, andate a votare”

Cattolici non andate al mare: andate a votare. Man mano che si avvicina il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari si palesano le indicazioni della Chiesa. «Ognuno voti secondo coscienza e non faccia mancare il proprio apporto democratico». A parlare è il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin. in una intervista rilasciata oggi al quotidiano “il Messaggero”

Lei andrà a votare? «Per quella data difficilmente riuscirò a spostarmi per raggiungere il Veneto dove generalmente voto». Lei è per il Si o per il No? « C’è già una grande polemica e non spetta al Segretario di Stato dare indicazioni. Semmai potrebbe farlo la Cei ma non la Santa Sede. Tuttavia non si può non richiamare ai grandi valori, come è stato fatto in passato, lasciando alle persone la decisione anche perché il referendum è una espressione di democrazia che permette alla gente di pronunciasi direttamente su problemi politici importanti».