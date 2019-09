Referendum, il Consiglio regionale approva il provvedimento. Ma le opposizioni hanno vinto

Sulmona, 27 settembre– Nel corso della notte si è conclusa con l’abbandono dell’Aula la dura opposizione delle forze di minoranza(M5S e Centrosinistra) il Consiglio regionale ha approvato con soli 17 voti la richiesta del questito referendario voluto dalla Lega, finalizzato all’affermazione del sistema maggioritario abrogando la quota proporzionale. In precedenza è stata discussa l’interrogazione, a firma del Consigliere Paolucci, sul trasferimento di fondi regionali alla Saga, mentre sono stati rinviati gli altri documenti politici previsti inizialmente all’ordine del giorno. Successivamente, è stato approvato a maggioranza il progetto di legge che prevede un sostegno finanziario per la Saga, società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo. Approvato inoltre al il provvedimento amministrativo recante la “Richiesta, di sottoposizione a referendum popolare di abrogazione parziale del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n° 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n° 533 (Testo unico delle leggi recante norme per la elezione del Senato della Repubblica), della legge 27 maggio 2019, n° 51 (Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari) e della legge 3 novembre 2017, n° 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali)”. Il Movimento 5 stelle e le forze di centro-sinistra non hanno partecipato al voto. Il Consiglio ha infine eletto i Consiglieri Fabrizio Montepara e Roberto Santangelo quali delegati per il deposito della proposta referendaria presso la Corte di Cassazione. Insomma dopo tre giorni di duri scontri e la presentazione da parte di M5s e centro sinistra di oltre 2000 emendamenti l’Aula pronuncia a maggiornmaza il suo verdetto. Ma secondo le opposizioni che alla fine allo scoccare della mezzanotte hanno abbandonato l’Aula si tratta di una vittoria perchè” l’Abruzzo arriva come sesta regione fuori tempo”. Oggi le diverse reazioni