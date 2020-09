Referendum: Carugno (Psi), Perchè No

“parlamentare per abitanti” 1/160.000 che è il più alto del pianeta.Ma non basta ad avermi convinto. Aumenterà il quorum.

Un meccanismo che comporterà una terribile conseguenza.

1). Entrare in parlamento sarà una cosa ancora di più per ricchi. E sarà impossibile per dai ceti medi in giù.

2). Saranno meno i territori rappresentati specie le aree interne come la nostra.

3). Saranno meno i partiti che accederanno al parlamento.

Ci saranno così meno controlli al manovratore.

3 o 4 capipartito faranno fare ai 400 deputati e 200 senatori quello che vogliono. Una assemblea di condominio comanderà l’Italia.

Infine difenderanno il meccanismo della “nomina” con i denti, impedendo l’unica vera riforma che doveva essere fatta: il ritorno alle preferenze.

Se vince il si potremo dire addio a questo sogno di un ritorno pieno alla democrazia.

Affideremo il paese ad una terribile pericolosa oligarchia che, così come l’oligopolio è l’anticamera del monopolio, essa è l’anticamera della dittatura.

Aristotele nel 350 a.C. scrisse nell’opera la “Politica” che le oligarchie mandano al governo della Polis gli uomini ricchi, le democrazie vi mandano gli uomini LIBERI.

Che non è una questione di risparmio ormai lo sanno tutti. 50 milioni di euro sono tanti per me e per la maggioranza degli italiani, ma sono una bazzecola per uno stato che incassa 600 mila milioni di euro all’anno. Basti pensare che il completamento della super strada che da Castel di Sangro porta a Fossacesia, per soli CINQUE chilometri, costa 220 milioni di euro la dice tutta.Che non sono troppi ormai si è capito. Con il maledetto “taglio” avremmo un rapporto