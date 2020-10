Reddito di cittadinanza:la Sen. Di Girolamo esprime soddisfazione per avvio PUC a Sulmona

Sulmona, 6 ottobre – È con grande soddisfazione che ho accolto la notizia dell’avvio a Sulmona della procedura per l’attuazione dei Puc (progetti utili alla collettività) che consentiranno ai percettori del reddito di cittadinanza di rendersi utili alla collettività in attesa di un loro reinserimento nel mondo del lavoro. La stessa soddisfazione l’ho potuta riscontrare negli ultimi giorni anche tra i simpatizzanti del M5S di Sulmona e in generale tra i cittadini della nostra città. Lo sostiene in una nota la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo (M5S)

“L’interlocuzione con gli uffici del Comune di Sulmona, capofila dell’ECAD 4 Peligno, avuta nei primi mesi dell’anno, ha consentito di offrire chiarimenti sulle numerose sfaccettature delle procedure relative all’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza in progetti utili alla collettività. L’attenzione riscontrata anche dalla parte politica è segno che quando c’è collaborazione tra i vari organi istituzionali, i cittadini ne traggono immediati benefici.

Nonostante il difficile contesto dovuto all’emergenza sanitaria in corso, con l’inserimento nei progetti individuati nelle tre Macro Aree, ambito Istruzione, formazione arte e cultura, ambito Sociale, e ambito Tutela dei beni comuni e ambiente, entro la fine dell’anno, i soggetti percettori del reddito potranno tornare ad avere un ruolo attivo nella società e contribuire al miglioramento dei servizi per il cittadino.

Rinnovando la mia disponibilità a sostegno di tutte le criticità che purtroppo incombono sul territorio, mi auguro che le tante città italiane che non hanno ancora avviato le procedure di attuazione per i Puc, seguano l’esempio di Sulmona e delle altre amministrazioni che hanno colto l’occasione offertagli da questa norma.