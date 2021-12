Reddito di Cittadinanza: ancora scintille tra il sindaco Di Nino e la sen.Di Girolamo

– Avrei evitato volentieri di rispondere una prima volta alla Senatrice Di Girolamo, se lei per prima non avesse cercato una polemica tanto puerile quanto inutile tirandomi in ballo senza alcuna ragione e motivo fondato. Se rilegge bene il mio intervento sul Reddito di Cittadinanza capirà, tardivamente ma auspicabilmente, che avevo fatto un rilievo ben preciso sui comportamenti di alcuni percettori, non sulla misura in sé., ha accusato maldestramente la sottoscritta per la presunta mancanza di progetti del mio Comune per l’impiego dei percettori della misura. E a questo, ovviamente, ho replicato per dovere di chiarezza e per smentire una notizia palesemente falsa.Avrebbe fatto meglio a prenderne atto e ad evitare una nuova sortita pasticciata e senza senso, tirando in ballo il Presidente della Regione e persino il Presidente Berlusconi.