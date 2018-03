“Redable” porta l’Istituto Alberghiero di Roccaraso alla finale Nazionale

Roccaraso, 15 marzo Angelo De Luca alunno del V anno del corso di Sala-Bar è il vincitore della XXVII edizione del SARAL FOOD tenutosi ieri 13 marzo 2018 nella cornice del Pescara Fiere.De Luca si classifica primo al concorso interregionale Abruzzo e Molise per gli Istituti Alberghieri indetto dall’AIBES (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori) e tiene alta la bandiera del proprio istituto (l’Istituto Alberghiero di Roccaraso) grazie al suo creativo cocktail analcolico, il vincente “Redable” a base di frutta e vegetali, un vero centrifugato di emozioni, si è aggiudicato il titolo per l’accesso alla finale Nazionale.

Il concorso, incentrato sul tema dei “long drink” analcolici di fantasia ha visto salire sul gradino del podio lo studente che ha dimostrato fervida inventiva e grande abilità. Con fantasia unita a passione, guidato dalle sapienti ed esperte menti del team docenti dell’Istituto e grazie all’intraprendenza del prof. Giorgio Aprea in particolare, Angelo ha saputo incarnare l’anima stessa della manifestazione, imponendo il profumo giovane di una novità destinata a passare negli annali della storia dei cocktail analcolici. Una giuria di esperti ha passato in rassegna le diverse “Creazioni” presentate, giudicando in base all’aroma, al gusto, alle decorazioni e alla tecnica di ogni singolo allievo.

“Redable” diventa quindi il vanto di uno degli Istituti più rinomati d’Italia, aggiungendo gloria a quella che è una passione guidata e professionale spinta in cima alla classifica per far emergere nuove invenzioni e accostamenti. (h, 21,00)