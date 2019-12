Recruitment day presso il Centro per l’impiego di Sulmona

Sulmona , 11 dicembre- Si è svolta ieri presso il CPI di Sulmona una giornata dedicata all’incrocio tra domanda offerta di lavoro. Il CPI ha ospitato i responsabili del personale e i referenti dei reparti dei Magazzini Gabrielli di Ascoli Piceno, che all’inizio del prossimo anno apriranno un nuovo supermercato in città, per effettuare dei colloqui di selezione. Nei mesi scorsi, infatti, l’azienda si è rivolta al CPI per delle richieste di personale: in particolare, ricercavano figure con esperienza come cassieri, addetti di sala, addetti alla pescheria, addetti alla macelleria e al banco salumi, addetti all’ortofrutta e addetti alla panetteria.

Gli operatori del servizio di incontro domanda/offerta di lavoro, sulla base dei requisiti richiesti, hanno proceduto a stilare una rosa di candidati per sostenere il colloquio. Sono stati n. 74 in totale i disoccupati in cerca di lavoro che sono stati colloquiati. Tra di essi ci sono stati anche dei percettori di reddito che hanno firmato il patto per il lavoro con i navigator.

L’evento, che rientra nell’ambito delle iniziative dell’Employers’ Day promosso a livello europeo per favorire il rapporto tra Servizi Pubblici all’Impiego e datori di lavoro, ha lo scopo di promuovere l’incrocio tra domanda ed offerta di lavoro e di permettere di inserire “la persona giusta al posto giusto”.

La Responsabile del CPI, la sig.ra Enrichetta Gentile, al termine della giornata si è dichiarata soddisfatta della realizzazione ed organizzazione della giornata e si auspica che la nuova azienda, che presto si insedierà nel territorio peligno, continui a rivolgersi al CPI per le sue richieste di personale, così come si spera possano fare anche altre aziende di piccole e medie dimensioni operanti nella zona.(h. 13,00)