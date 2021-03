Recovery Fund: Sulmona esclusa ?

Sulmona,21 marzo – Il 2 dicembre 2020 la Regione Abruzzo ha tenuto un incontro di partenariato al quale hanno partecipato i Comuni Capoluogo di Provincia, l’ANCI, l’UPI, le Province, l’UNCEM, l’Ufficio Scolastico Regionale senza la presenza dei rappresentanti dei Comuni di Sulmona, Avezzano, Vasto e Lanciano capoluoghi di importanti ed estesi territori come quello Peligno, quello Marsicano e quello Illirico Frentano.

In questo incontra il Presidente Marsilio ha comunicato che il 15 ottobre 2020 è stato inviato al Governo Nazionale il contributo della Regione Abruzzo al PNRR (Recovery Fund). Tale contributo comprende anche 74 Schede progettuali tra le quali non ce n’è nessuna che si riferisca a Sulmona e al Territorio Peligno. Tutto qui e va dato atto al prof. Aldo Ronci, attento conoscitore della problematica , di aver svelato e reso noto un comportamento, come quello della Regione, che fa discutere sullo stile ed il metodo portato avanti in materia di programmazione che tratta i territori come figli e figliastri. Brutta cosa. E già perché la Regione considera le città non capoluogo di provincia come realtà marginali che non hanno titolo a costruire o ad essere coinvolte nei processi di formazione delle decisioni il futuro dei rispettivi territori, quindi della nostra regione tanto da non meritare nemmeno il coinvolgimento ai tavoli di partenariato.

Ancora una volta la città di Sulmona e l’intero Centro Abruzzo vengono mortificati da una Regione poco attenta a questo nostro territorio con la sola differenza che questa volta la nostra città è in buona compagnia insieme ad Avezzano,Lanciano Vasto. Senza tralasciare il fatto che il pacchetto delle proposte con le 74 schede progettuali inviate al Governo già nel mese di Ottobre 2020 fino ad oggi erano rimaste un’oggetto misterioso per Sulmona,il Centro Abruzzo e gli amminstratori locali. E quelli regionali? E i parlamentari sono stati informati?. E il Presidente della Provincia, dello stesso partito del Governatore, perché non ha alzato la voce finora e non ha informato sull’accaduto i sindaci di Avezzano e Sulmona ma anche Pratola Peligna che pure dovrebbe rappresentare.

Tutto il resto la cabina di Pilotaggio,il confronto fra i Diversi dipartimenti regionali,il rappporto della Regione Abruzzo con il Governo Centrale, i Ministeri competenti,la Conferenza Stato-Regioni sono una cosa rilevante ma non la sola. A noi interessa invece il rapporto tra la Regione ed i nostri territori quello peligno quello marsicano e anche quello frentano perché da sempre noi abbiamo apprezzato, anche sul piano culturale, la programmazione condivisa,non imposta, quella partececipata e costruita dal basso e non preparata a tavolino in maniera fredda e burocratica