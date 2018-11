Rappresaglia di Limmari: Cerimonia a Pietransieri per non dimenticare

Roccaraso,21 novembre- Cerimonia ricca di memoria, emozioni, significati profondi, quella che si è vissuta questa mattina a Pietransieri, incantevole borgo dell’Abruzzo ulteriore, frazione del Comune di Roccaraso, per il 75°anniversario della Rappresaglia avvenuta nel bosco di Limmari il 21 novembre 1943, la quale costerà la vita a 122 persone di cui 33 bambini, 16 ragazzi, oltre a persone adulte uomini e donne, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, adulti ed anziani la nostra onesta, generosa, magnifica gente della nostra ospitale terra d’Abruzzo.

Presenti oltre al Sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato, rappresentanti della Prefettura dell’Aquila, Militari di ogni ordine e grado, Autorità Religiose, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, le Associazioni Nazionali degli Alpini, la Fanfara degli Alpini, molti studenti ed insegnanti delle scuole di Sulmona, Roccaraso, Pescasseroli, della Valle Peligna e dell’alto Sangro, i gonfaloni ed i Sindaci del circondario, per onorare e ricordare sempre gli indimenticabili meravigliosi Angeli di Pietransieri, uccisi per l’appunto a seguito di una rappresaglia avvenuta all’interno del bosco di Limmari, in quel novembre di settantacinque anni fa.

Per l’occasione è stato allestito anche il treno della Memoria per non dimenticare mai questa tragedia dettata dal fato orrendo della storia. Molta l’emozione, con alcuni occhi che erano velati dalle lacrime, per una tragedia che dovrà sempre ricordarsi con responsabilità e profondo rispetto. La giornata ha avuto inizio con la celebrazione della Santa Messa all’interno della Chiesa di San Bartolomeo, gremita in ogni ordine di posto, officiata dal Parroco Don Emanuele Di Filippo, il quale ha ricordato i valori della fede cristiana e le vittime della rappresaglia di Pietransieri, angeli meravigliosi che dovranno sempre ricordarsi con affetto e rispetto. Successivamente il corteo si è diretto verso il Sacrario contenente le spoglie mortali della vittime, situato al centro del paese; è stato eseguito l’inno nazionale di Mameli ed il silenzio militare quale ricordo indelebile di quest’eccidio, che rappresenta una della pagine fra le più tristi e drammatiche della storia dell’Abruzzo e dell’Italia intera.

Durante la cerimonia si sono vissuti di particolare emozione nel vedere i parenti delle vittime: figli, nipoti, pronipoti, parenti, la nostra magnifica, onesta, ospitale, straordinaria gente d’Abruzzo. Il dovere di ogni cittadino è preservare la Democrazia, vigilando con attenzione, senza mai abbassare la guardia ricordando sempre questi avvenimenti raggelanti, al fine di continuare con responsabilità la tutela della Democrazia e della salvaguardia dello Stato Democratico Repubblicano. Ci sono eventi che hanno segnato per sempre la storia di una località, dell’Italia, del Mondo intero, che rappresentano ancora oggi ferite che mai si rimargineranno, con il tempo e le lancette degli orologi che si sono fermate per sempre al 21 novembre 1943.

Ricordiamo ancora una volta i nomi delle vittime: Floresia Macerelli anni 22, Stefania Di Sante anni 22, Irma Di Sante anni 18, Ernestina Di Sante anni 17, Domenico Di Sante anni 12, Rosaria Di Matteo anni 48, Clorinda Di Matteo anni 21, Nunziatino Oddis anni 3, Valeria Oddis anni 27, Edilia Amorosi anni 36, Matilde Macerelli anni 5, Bartolomeo Cicone anni 88, Ermilda Di Virgilio anni 65, Anna Rossi anni 52, Rosa Di Cristofaro anni 56, Pierlanda D’Amico anni 21, Teotolinda D’Amico anni 18, Consolina D’Amico anni 13, Clerina Di Cristofaro anni 58, Pierina Di Cristofaro anni 41, Pasqua Del Vecchio anni 52, Ida Tristani anni 25, Agnese Di Padova anni 80, Elvira Di Padova anni 7, Maria Giuseppa Del Vecchio anni 49, Olimpia D’ Amico anni 76, Camilla Di Cristofaro anni 75, Maria Macerelli anni 16, Arnaldino Macerelli anni 10, Evaldo Oddis anni 10, Orlando Oddis anni 6, Giovina Troia anni 60, Agata Di Gregorio anni 63, Luisa Pansera anni 33, Clelia Di Cristofaro anni 48, Maria Troia anni 31, Gaetano D’Amico anni 79, Emilia D’Amico anni 76, Maria D’Aloisio anni 36, Romana Macerelli anni 5, Carmina Di Gregorio anni 33, Carmina Cicone anni 62, Marisa Di Cristofaro anni 7, Raffaele Di Cristofaro anni 5, Anna Di Cristofaro anni 29, Adalgisa Bucci anni 9,Elisabetta Bucci anni 1, Sabina Di Padova anni 66, Anna Macerelli anni 36, Giovanna Gordisio anni 13, Domenico Cordisco anni 67, Allegranza Di Virgilio anni 60, Giraldina Cordisco anni 22, Francesco Di Battista anni 68, Santa Di Virgilio anni 66, Maria Di Cristofaro anni 44, Alfiero Tristani anni 6, Santina Tristani anni 4, Rosa Di Cristofaro anni 37, Francesco Di Matteo anni 6, Carmincita Di Matteo anni 3, Fiorentina Pasquarelli anni 33, Elisabetta Macerelli anni 12, Erasmo Macerelli anni 9, Celestina Pasquarelli anni 25, Stefano Macerelli anni 61, Costanzo Di Matteo anni 65, Domenico Macerelli anni 56, Lidia Cicone anni 28, Enrico Macerelli anni 64, Gerardo Macerelli anni 2, Pasqua Cordisco anni 68, Giovanni D’Aloisio anni 69, Felicia Carnevale anni 67, Rosaria Di Battista anni 28, Silvia D’Aolisio anni 5, Ezio D’Aolisio anni I, Edorista Di Cristofaro anni 37, Idia Di Battista anni II, Eutinio Di Battista anni 8, Biondina Di Virgilio anni 56, Piacentina Oddis anni 23, Filippo Di Battista anni 51, Rodrigo Cocco anni 22, Costantino Iarussi anni 37, Desiderata Pantalone anni 35, Antonio Iarussi anni 12, Wanda Iarussi anni 2, Giuliana Iarussi anni 7, Ugo Iarussi anni 6, Anna Iarussi anni 4, Romolo Iarussi anni 4, Mirella Iarussi anni 1, Giancarlo Iarussi mesi 3, Tommaso Di Gregorio anni 66, Maria Cordisco anni 28, Antonio Guidi anni 37, Vincenzo Guidi anni 33, Lorenzo Macerelli anni 33, Arnaldo Oddis anni 15, Alfonso Macerelli anni 20, Vincenzo Oddis anni 37, Antonio Di Florio anni 38, Sinibaldo Macerelli anni 18, Angela Di Cristofaro anni 22, Flavio Di Matteo anni 7, Nicola Bucci anni 6, Annaviglia Oddis anni 37, Sandro Guidi anni 8, Sara Guidi anni 5, Gianfranco Guidi anni I, Ermita Cardarelli anni 54, Giuseppe Marcelli anni 83, Maria Bucci anni 77, Achille Di Cristofaro anni 51.

Andrea Pantaleo

