Raiano: straordinario successo per l’olio al Concorso “Ramoscello d’oro”

Raiano,9 febbraio– “Straordinario successo dell’olio di Raiano, al 1° Concorso Nazionale “Ramoscello d’Oro” indetto dall’Associazione Nazionale “Città delle Ciliegie”, fondata nel 2003 da venti Soci Fondatori, tra essi il Comune di Raiano.Su 12 Regioni partecipanti e 72 campioni di oli extravergine di qualità, quelli di Raiano hanno ottenuto ben 7 “MENZIONI D’ONORE” per i seguenti produttori locali della varietà “Rustica e Gentile”: Ruscitti Fausto, Ruscitti Salvatore, Cantelmi Evelina, Di Biase Dario, Di Giulio Domenico Venanzio, Civitareale Maurizio e Agripeligna.Particolare riconoscimento ha ottenuto la Cooperativa AN.SA.PE-TERRANTICA con l’assegnazione del “PREMIO ECCELLENZA” nella Sezione “MONOVARIETALI”, sempre per la varietà “Rustica e Gentile”.Un Attestato di partecipazione è stato consegnato a: Di Giannantonio Berardino, Bucci Domenico e Mancini Antonio.

Ad assegnare i riconoscimenti un PANEL DI ASSAGGIO, composto da Professori Universitari ed Esperti di rilievo Nazionale ed Europeo, che rende ancor più significativi i risultati ottenuti, considerato che ci si confrontava con gli oli delle Regioni Toscana, Sicilia, Puglia, Veneto, Campania, etc.

Il successo ottenuto testimonia in maniera evidente e concreta, a parte la legittima soddisfazione dei premiati, quanto il nostro Territorio possieda in eccellenze e tipicità di enorme valore, di radici colturali storiche e ambientali.

Tipicità ed eccellenze che possono e debbono essere maggiormente promosse e valorizzate attraverso una più incisiva e concreta strategia di marketing territoriale ed incremento delle capacità produttive per favorire una possibile maggiore commercializzazione dei nostri oli. Indispensabile a tale necessità è una reale volontà associativa dei produttori e delle Aziende locali, ma innanzitutto da parte delle Istituzioni per costruire un Progetto di Sviluppo e Valorizzazione delle Produzioni Locali. Ciò si rende necessario per poterci misurare con la regione Abruzzo in vista della prossima Programmazione Europea 2021/2027, oltre alle sfide poste dal Programma Nazionale di Riforme e Resilienza, all’interno del quale è presente un’apposita Missione per la filiera dell’agroalimentare.