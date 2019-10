Raiano: Riserva Gole San Venanzio e la chiarezza che non c’è. Alternativa Democratica alza la voce

Raiano, 28 Ottobre– Continuiamo a denunciare che da anni, grazie a proroghe spropositate, la gestione della Riserva è stata affidata ad un’Associazione ambientalista la quale, da semplice soggetto operativo esterno, ha assunto il ruolo di decisore, controllore e attuatore delle scelte ambientali; relegando il Comune ad un ruolo subalterno, anche grazie alla mancata nomina di un nuovo Direttore così come previsto dalle norme.Anche quest’anno, dopo cinque anni di affidamento in proroga che costituiscono una vergogna, alla scadenza dell’ultima del 18 giugno, l’Amministrazione Comunale non ha trovato di meglio che continuare il solito andazzo, prolungando di ulteriori tre mesi la gestione della Riserva alla stessa Associazione. Arrivati alla fine di Settembre è stata effettuata una nuova proroga fino al 31/12/2019. Lo scrive oggi in un documento l’Associazione ” Alternativa Civica Democratica” di Raiano

” Ci chiediamo, visto che è inutile porre domande a chi non vuole o non è in grado di rispondere, come mai in cinque anni di proroga l’Amministrazione Comunale- si legge ancora nella nota– non è stata in grado di indire uno straccio di gara per individuare un altro soggetto per la gestione?Siamo forse in presenza di qualche inciucio o promessa elettorale, visto che ci troviamo a ridosso delle elezioni amministrative? Noi comunque vigileremo.

Nel frattempo, notiamo dagli atti pubblicati sul sito del Comune che è stato approvato il consuntivo 2018 relativo all’utilizzo dei Fondi Ordinari messi a disposizione dell’Associazione Ambiente e/è Vita. Consuntivo approvato in base ad una Relazione sulle attività e utilizzo dei fondi redatta dal responsabile dell’Associazione e non da un Direttore, nominato dal Consiglio Comunale, come previsto dalle norme e per assicurare una netta e certa separazione dei ruoli di controllato e controllore.

Dagli atti, inoltre, notiamo che l’Associazione, su una dotazione totale annua di 93.532,00 euro per il 2018, ha rendicontato una spesa di soli 63.200,00 circa, mentre la restante somma di 30.332,00 sarebbe stata “gestita direttamente dall’Amministrazione Comunale di Raiano”. Ci piacerebbe conoscere per quali finalità?Si continuano, inoltre, ad effettuare, nell’Area della Riserva ed in quelle limitrofe, interventi di pura cementificazione, come quello effettuato nei giorni scorsi di intubare e cementare il canale irriguo di derivazione dall’acquedotto romano delle “Uccole”.

Un canale scoperto esistente da millenni, bene storico e archeologico, oggi scomparso. Si poteva, invece, procedere- conclude l’Associazione– con un’opera di rinaturalizzazione e utilizzo di ingegneria naturalistica per valorizzarlo, vista anche la vicinanza ad un sentiero strategico per la visita all’Eremo di San Venanzio e al cuore della Riserva. Ci piacerebbe conoscere se è stata effettuata la Valutazione di Impatto Ambientale e se il progetto sia stato approvato dalla Riserva.(h.14,30)