Raiano: la dura lezione dell’emergenza Covid-19

Raiano, 30 marzo- E’ dalle emergenze che si evidenziano le capacità di reazione e di organizzazione, la qualità, di un Paese e della sua rete istituzionale territoriale.A partire dalla Sanità, dalla disponibilità di posti letto, Unità Specialistiche e Reparti per l’emergenza, presidi nel territorio, formazione e consistenza del personale sanitario, Medici e Infermieri, adeguatezza e consistenza dei dispositivi di protezione individuale. Lo scrive oggi in una nota il Movimento ” Alternativa Civica Democratica” di Raiano

Stiamo verificando in queste ultime settimane le conseguenze dei continui tagli di risorse, dello smantellamento dei presidi sanitari territoriali e attacchi continui al ruolo della sanità pubblica in favore di quella privata che, comunque, sta facendo la sua parte. Ciò vale maggiormente per le aree interne, del nostro Abruzzo in particolare.Quante volte, inascoltati, abbiamo sottolineato che la qualità di un territorio dipende essenzialmente da tre aspetti fondamentali: la Sanità; l’Istruzione; la Mobilità e le infrastrutture sociali, materiali e immateriali. Aspetti che in questi ultimi anni sono stati trascurati e ignorati, anzi peggiorati a causa di continue politiche di tagli e smantellamento di servizi essenziali.Pensiamo prioritariamente alla Sanità e all’Ospedale di Sulmona, prima declassato e oggi utilizzato per gestire un’emergenza per la quale non è attrezzato.

Pensiamo alla Scuola e alle difficoltà di realizzare la didattica a distanza per le connessioni inadeguate, scarse, o addirittura inesistenti, in diverse realtà per la scarsa diffusione della banda larga o ultra larga. Con le conseguenti difficoltà per le famiglie a corrispondere in egual misura nel seguire i propri figli a casa, per fortuna mitigate per l’impegno e la professionalità che il corpo insegnante sta profondendo.

Nuove diseguaglianze di opportunità e possibilità si stanno determinando in relazione alle condizioni economiche delle famiglie, in particolare di quelle più povere.Più pesanti le ripercussioni a livello sociale, in particolare nei confronti della popolazione anziana oltre i 65 anni, la cui quota sulla popolazione totale è più marcata nei nostri territori e quelli di montagna.

Nella fascia degli ultrasessantacinquenni una percentuale molto alta vive in solitudine, con all’interno un numero elevato di persone affette da disabilità gravi, sia fisiche che psichiche, la cui assistenza e responsabilità è affidata interamente alla rete familiare, ai cosidetti “caregivers familiari”, a causa delle insufficienti risorse destinate ai Piani Sociali di Ambito, per il non ottimale decollo dell’Assistenza Domiciliare Integrata.

Per queste ragioni il nostro pensiero va a quelle famiglie, alle persone, oggi più che mai stretti nell’impegno di assistere familiari anziani e nello stesso tempo i propri figli, con tutte le preoccupazioni del momento e attenzioni da rispettare.

Particolare pensiero di vicinanza rivolgiamo ai ricoverati nelle Case di Cura e di Riposo e ai loro familiari ai quali è reso più difficile far loro visita, rivolgendo un invito alle Istituzioni locali, alle Autorità Sanitarie, di porgere la massima attenzione nei loro confronti.Al personale Medico, alle Infermiere e Infermieri di tutte le strutture ospedaliere e di cura, ai Medici di famiglia e Farmacisti/e, prima trincea contro il virus, va tutta la nostra gratitudine per il loro impegno, nonostante la carenza di dispositivi specifici di protezione individual Un ringraziamento enorme rivolgiamo a tutti gli operatori della catena alimentare, dai produttori, ai trasportatori, fino alle cassiere e cassieri dei negozi alimentari.

Nell’auspicio che l’emergenza passi in fretta e bene, nel raccomandare a tutti noi di prestare la massima attenzione, l’invito è a rendersi tutti disponibili e contribuire a dare una mano nel fronteggiare una emergenza che riguarda tutti, a prescindere dalle collocazioni politiche e dalle responsabilità istituzionali che si ricoprono. Bene in tale direzione l’azione e la disponibilità dei Volontari, in particolare dei Gruppi di Protezione Civile, Alpini e Croce Rossa.

In questo contesto emergenziale e denso di preoccupazioni generali risultano fuori luogo pretestuose polemiche politiche sia a livello nazionale che locali, anche se sarebbe compito e responsabilità di chi governa a tutti i livelli sollecitare e organizzare la collaborazione di tutte le forze politiche e sociali in campo per essere più forti e perché uomini soli al comando, per questo tipo di emergenza, servono a ben poco.

Ai Carabinieri, al Comando di Polizia Locale di Raiano, va il nostro plauso per l’azione di vigilanza e controllo che giornalmente effettuano per far rispettare le norme di prevenzione, contenimento e distanziamento, atte ad impedire la diffusione del virus.Alle famiglie toccate da questo terribile virus, in particolare a quelle che hanno perso i propri, cari la nostra più sentita vicinanza e solidarietà. (h.11,00)