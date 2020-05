Raiano: il Consorzio di Bonifica rinunci alle “vendette” e proceda con le assunzioni previste

Raiano, 30 maggio- In un periodo di grave emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, con le attuali e future ripercussioni sociali, economiche ed occupazionali, il Consorzio di bonifica Aterno-Sagittario non trova di meglio che bloccare le assunzioni previste degli addetti alla manutenzione e gestione delle condotte e canali irrigui del nostro territorio.Una scelta assurda e incomprensibile che danneggia le condizioni di vita e di lavoro di diverse persone risultate idonee nel concorso espletato nei mesi scorsi, in attesa di chiamata per la prossima stagione e per tali ragioni rinunciando anche ad altre occasioni di lavoro.Lo scrive oggi in una nota i gruppo ”Alternativa Civica Democratica” di Raiano

“Dopo anni di sperperi, di gestioni poco accorte, di onerosi incarichi e affidamenti professionali di diversa natura, di remunerazioni alle figure apicali inversamente proporzionali ai negativi risultati gestionali di propria competenza raggiunti- prosegue la nota– si trovano all’improvviso dei capri espiatori: i Lavoratori stagionali, gli addetti alle manutenzioni, quelli con la tuta, quelli che realmente fanno scorrere e conferiscono l’acqua con regolarità ai soci. Come sempre la soluzione dei problemi consiste nel colpire i cosidetti “ultimi”, i più indifesi e più deboli, sopportando anche l’accusa di essere partecipi di un “poltronificio” : troppo semplice e facile, pur di non far emergere realmente le vere cause di un dissesto che si manifesta da tempo, nonostante i continui aumenti tariffari che gravano su un’utenza che, per la gran parte, non utilizza da anni del servizio a causa dei terreni ormai incolti.Riteniamo che tale scelta provocherà gravi disservizi a stagione inoltrata, quando sarà necessario assicurare interventi mirati, immediati e particolari che solamente una organizzazione snella e basata sull’impegno delle persone può positivamente risolvere. Per queste ragioni- conclude la nota- chiediamo al Commissario, all’Assessore Regionale, di risolvere positivamente la problematica, assicurando ai lavoratori interessati una giusta prospettiva occupazionale futura, oggi più necessaria che mai”. (h. 16,00)