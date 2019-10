Raiano: gestione rifiuti, promesse tante ma risultati zero

Raiano, 5 Ottobre- Nel Luglio 2012 (si noti bene, Luglio 2012, sette anni fa), con un proprio comunicato stampa l’Amministrazione Comunale prometteva che entro l’anno sarebbe partito il Progetto ECOCARD, che avrebbe permesso ai singoli cittadini aderenti di ottenere un risparmio nella fattura dei rifiuti.Ad oggi, nulla è stato fatto e nulla si intravvede per il prossimo futuro, impedendo così ai cittadini che conferiscono direttamente nella Stazione Ecologica i rifiuti differenziati di ottenere un beneficio in termini di sconti tariffari..Sono anni che i cittadini conferiscono rifiuti differenziati alla Stazione Ecologica, con pesatura degli stessi, senza che questo produca benefici come, invece, avviene in Comuni virtuosi che hanno consegnato ai cittadini che l’hanno richiesta, una tessera magnetica nella quale registrare il peso dei materiali conferiti per acquisire dei “punti ecologici” ed in base al numero annuo accumulato ottenere uno sconto percentuale in fattura.Buone pratiche per meglio e più differenziare e risparmiare. Lo sostiene oggi una nota a firma del gruppo ” Alternativa civica democratica per Raiano”

Nell’Aprile 2018 (notate bene Aprile 2018, più di un anno fa), spiega ancora la nota,l’Amministrazione Comunale, con un gran battage pubblicitario e comunicati stampa, convocando anche apposite assemblee pubbliche, annuncia l’avvio dell’applicazione della cosi detta TARIFFA PUNTUALE, sottolineando che il Comune di Raiano sarebbe stato il “primo sul territorio” ad introdurre tale tariffa e che, testuale: “Il nuovo metodo di calcolo consentirà ai cittadini di pagare in base a quanto materiale indifferenziato conferiscono”.Il servizio, nelle previsioni, sarebbe partito a giugno 2018 e la nuova tariffa sarebbe entrata in vigore nel 2019. Ad oggi nulla di concreto si è verificato; la sperimentazione è rimasta alle sole 180 utenze coinvolte con un impegno che non ha prodotto alcun risparmio per loro e il resto della cittadinanza. Nel frattempo, per l’ennesimo anno, la tariffa dei rifiuti è aumentata nuovamente a dispetto di tutte le chiacchiere e le false promes

Ammontano a oltre 746.000,00 ( settecentoquarantaseimila ) Euro i residui della tariffa rifiuti da riscuotere,cioè il non pagato, il non riscosso, dei ruoli annui dal 2012 al 2018, come risulta dai documenti contabili ufficiali: queste, molto probabilmente, le ragioni che hanno impedito e impediscono una riduzione delle tariffe e la mancata adozione di scelte innovative di risparmio in favore dei cittadini. Mediamente il 25% di non pagato per ogni anno, con nessun rimedio o intervento posti in essere dall’Amministrazione Comunale!! Siamo in attesa di un nuovo DISSESTO CONTABILE?

Nel frattempo, a oltre 10 anni di ininterrotta gestione del servizio da parte del COGESA, le strade del Portone e Giardinella continuano ad essere impraticabili per i cittadini e agricoltori di Raiano.Strade dissestate dai continui passaggi dei mezzi ultrapesanti del COGESA per il trasferimento dei rifiuti dalla Stazione Ecologica del “Pozzo” alla discarica, oltre ad essere strade rurali messe al servizio ed utilizzate da altri Comuni serviti dal COGESA..

Quando l’Amministrazione Comunale riuscirà ad ottenere dal COGESA, a titolo di compenso e risarcimento, un adeguato intervento di manutenzione e asfaltatura di Via del Portone e Giardinella per evitare che si ripeta quanto già accaduto in passato a seguito di piogge? (h. 13,30)