Raiano: aumento bollette rifiuti 2018,ora scoppia la polemica

Raiano, 20 giugno– Abbiamo avanzato in passato, in Consiglio Comunale e attraverso comunicati stampa, diversi interrogativi sui costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti in atto nel Comune di Raiano, la cui gestione è affidata da anni al COGESA. E’ quanto sostiene il gruppo di minoranza al Comune di Raiano.

“In particolare- sostengono i Consiglierei- abbiamo posto, in termini di riflessione, questo interrogativo: “per quale ragione nei Comuni, a partire dal nostro, ove è stato adottato, dal 2009, il sistema della raccolta porta a porta aumenta la percentuale di raccolta differenziata e contemporaneamente gli importi annuali pagati dai cittadini. Se in discarica non scarichiamo più il 100% dei rifiuti tal quali, bensì il 30/35%,quindi con costi di trattamento più bassi per il Comune, perché non si assiste a nessuna ricaduta positiva per i cittadini che separano in casa i rifiuti, attività che prima avveniva negli impianti?”

Come Gruppo di Minoranza volevamo e vogliamo solamente approfondire la problematica per capire se è il sistema in quanto tale del porta a porta che ha costi oggettivi più elevati, oppure se ci sono altri problemi di natura impiantistica o di costo del COGESA che, per anni, ha goduto di proroghe per l’affidamento del servizio. Dalla Maggioranza abbiamo ricevuto solo risposte fuorvianti e mistificatorie dei fatti e dell’evoluzione storica del servizio, senza oltretutto avviare nelle sedi opportune una seria, congiunta riflessione e un dovuto approfondimento utile ad individuare soluzioni di miglioramenti e ottimizzazione del servizio finalizzati ad ottenere risparmi di gestione e ricadute positive sulle bollette.

Il risultato , che in questi giorni le famiglie stanno direttamente verificando, è un ennesimo, ulteriore, aumento delle bollette dei rifiuti del 2018 rispetto al 2017″.(h.20,00)