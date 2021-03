Radiografia di una città e di un  territorio

E’ quello che emerge dall’ultimo studio del sulmonese Aldo Ronci sulla dinamica delle imprese attive dal 2014 al 2019. Oltre agli abitanti anche le imprese sono scappati via.E’ un nuovo contributo alla conoscenza della nostra realtà degli ultimi sei anni ma anche uno stimolo per la politica a cambiare passo, se ci riesce, ad accantonare le polemiche sterili ed inutili per capire le ragioni vere di quello che è successo dove tutti, forze di maggioranza e di opposizione, sono responsabili della realtà che abbiamo sotto gli occhi. E poi la partita sul futuro della città non si gioca sulla conquista di Palazzo San Francesco ma sulla capacità che avrà la politica di sapersi misurare sulle grandi sfide che attendono risposte precise. Bisogna aprire una vera e propria vertenza con la Regione Abruzzo che resta interlocutore istituzionale di riferimento e che finora è apparsa troppo lontana e troppo distratta dai problemi di Sulmona e del Centro Abruzzo

Sulmona, 8 marzo– A Sulmona le imprese attive passano dalle 1.871 del 31.12.2013 alle 1.770 del 31.12.2019 registrando una perdita di 101 imprese che in valori percentuali è stata pari a 6 volte quella italiana (-5,40% contro -0,93%). La flessione è da ascrivere in larga misura alla scomparsa di 91 imprese del commercio ed anche al venir meno di 25 imprese manifatturiere.

L’unica attività che fa registrare una crescita consistente è quella immobiliare che annota 19 imprese in più con un aumento percentuale pari a 45 volte quella nazionale (47,50% contro 1,06%); ma tale crescita sembra nascondere il fatto che in mancanza di possibilità di occupazione, pur di evitare l’emigrazione, un nutrito numero di persone ha aperto una partita Iva come amministratore di condominio, attività questa che fa parte di quelle immobiliari.

La Città di Sulmona negli stessi 6 anni dal 2014 al 2019 perde 1.643 abitanti che in valori percentuali corrisponde a una decrescita pari 7 volte quella italiana (-6,58% contro -0,89%) e, nonostante la crisi demografica che la attanaglia, si caratterizza per essere decisamente commerciale in quanto la sola attività di commercio rappresenta il 33% del totale delle attività a fronte del 27% nazionale registrando, rispetto a quest’ultima uno spread di ben 6 punti percentuali.

LE 3 VALLI CHE COMPONGONO IL TERRITORIO PELIGNO

Nelle tre valli le variazioni sono state molto diverse tra loro. L’unica a subire una pesante flessione è la Valle Peligna (-175), la Valle del Sagittario registra una lieve decrecita (-6) mentre la Valle Subequana segna un incremento (+9)

Le variazioni percentuali rispecchiano i valori assoluti. La Valle Peligna (-5,32%) registra un forte decremento pari a 6 volte quella nazionale dello 0,93%, la Valle del Sagittario (-1,63%) subisce una lieve decrescita e la Valle Subequana (+1,88%), al contrario, segna un incremento.

La variazione positiva delle imprese nella Valle Subequana è fortemente influenzata dall’apertura di attività innovative legate all’agricoltura (+19) come la produzione di canapa, confetture, conserve, lumache e birra.

I TERRITORI CHE COMPONGONO LA PROVINCIA DELL’AQUILA

L’unico incremento nel numero di imprese è stato registrato nell’Alto Sangro (+28) mentre subiscono flessioni la Marsica (-351), l’Aquilano (-264) e il Territorio Peligno (-172).

In termini percentuali flettono la Marsica (-4,71%), il Territorio Peligno (-4,42%) e l’Aquilano (-3,16%).

Registra un incremento, in controtendenza rispetto a quello nazionale, l’Alto Sangro (+1,48%).

La flessione percentuale del Territorio Peligno, che storicamente è stato sempre il peggiore dei quattro territori e che questa volta è stata più bassa di quella della Marsica, è stata influenzata, come abbiamo già visto, dai risultati relativamente positivi della Valle del Sagittario e della Valle Subequana.

La dinamica delle imprese nelle 3 Valli del Territorio Peligno

Tra i comuni del Territorio Peligno la maglia nera per perdita di imprese è assegnata a Sulmona con 101 unità in meno, seguono Pratola Peligna con -54, Bugnara con -12, Raiano con -12 e Secinaro con -10.Tra questi comuni quello che ha la flessione più alta in termini percentuali è Secinaro con il 25,64%.

Tra i comuni abruzzesi la maglia rosa per crescita di imprese la conquista Goriano Sicoli con 12 unità in più, seguono Castel di Ieri con +10, Pacentro con +7, Anversa con +5 e Pettorano con +5.Tra questi comuni quello che ha la crescita più alta in termini percentuali è Castel di Ieri con il 31,25%.

ELENCO COMUNI DEL TERRITORIO PELIGNO

Valle Peligna

Campo di Giove, Cansano, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Roccapia, Sulmona, Vittorito.

Valle Del Sagittario

Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Cocullo, Scanno, Villalago.

Valle Subequana

Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Secinaro.

