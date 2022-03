Radiografia di un territorio. Ripartire subito dalle sette Aree Urbane Funzionali

Lo spopolamento del Centro Abruzzo è divenuto un caso ma anche una priorità per la politica Secondo l’ultimo studio di questi gironi del prof.Aldo Ronci In 7 anni (tra il 2013 e il 2020) il Territorio Peligno passa da 52.318 abitanti a 47.783 e ne perde 4.445. Gli abitanti persi sono pari a quelli di 5 comuni del circondario: Pacentro, Bugnara, Campo di Giove, Prezza e Roccacasale. In valori percentuali il Territorio Peligno: flette del 8,50% contro l’1,84% del valore medio nazionale che corrisponde a una decrescita di intensità pari a 5 volte quella italiana;la flessione dell’8,50% è il dato peggiore rispetto alla Marsica (-4,97%), all’Aquilano(-3,16%) e all’Alto Sangro (-2,85%). Che fare? Intanto è necessario che il territorio esalti la coesione e si organizzi al meglio per incalzare la Regione con forza e determinazione e poi necessario per migliorare la qualità della vita dei Territori regionali e in particolare del Territorio Peligno;per migliorare la competitività del sistema produttivo abruzzese e in particolare di quello del Centro Abruzzo

Sulmona, 10 marzo La popolazione abruzzese è passata da 1.329.918 abitanti del 31.12.13 a 1.281.012 del 31.12.20 registrando un decre-mento di 48.906 abitanti

In valori percentuali la flessione del 3,68% della popolazione abruzzese è stata pari a ben due volte quella italiana che ha registrato un de-cremento dell’ 1,84%.

La popolazione nelle province abruzzesi tra il 2013 e il 2020

Tra il 31.12.13 e il 31.12.20 si registra un decremento forte nelle province dell’ Aquila (-14.828), e di Chieti (-16.636) meno consistente in quelle di Teramo (-9.053) e di Pescara (-8.389) .In valori percentuali la popolazione decresce di più all’Aquila (-4,85%) e a Chieti (-4,25%), meno a Teramo (-2,92%) e a Pescara (-2,60%).

Le flessioni sono tutte superiori a quella me-dia italiana (-1,84%).

La popolazione nei territori della Provincia dell’Aquila tra il 2013 e il 2020

Tra il 2013 e il 2020 l’Aquilano perde 3.227 abitanti, la Marsica 6.672, il Territorio Peligno 4.445, l’Alto Sangro 484. In valori percentuali il Territorio Peligno flette dell’8,50%, valore molto più alto rispetto agli altri territori, la Marsica del 4,97%, l’Aquilano del 3,16%, l’Alto Sangro del 2,85% dato più basso degli altri territori.

La popolazione nel Territorio Peligno tra il 2013 e il 2020

Nel 2013 nel territorio Peligno gli abitanti erano 52.318 nel 2020 diventano 47.873 registrando una flessione di 4.445 unità.

Il Territorio Peligno flette dell’8,50, valore pari a 5 volte quello nazionale che è stato dell’1,84%.Se la flessione fosse stata la stessa di quella italiana il Territorio Peligno anziché per-dere 4.445 abitanti ne avrebbe persi solo 963.

La popolazione nelle 3 Valli del Territorio Peligno tra il 2013 e il 2020

Tra il 2013 e il 2020 tutte e tre le valli che lo compongono subi-scono decrementi.La Valle Peligna perde 3.625 abitanti, la Valle del Sagittario 445 e la Valle Subequana 375.In valori percentuali la Valle Subequana con il -12,57% ha subito la flessione più pesante, seguono la valle del Sagittario con il 10,44% e la Valle Peligna con l’8,04%.

Il decremento percen-tuale della Valle Su-bequana è 7 volte quello nazionale, quel-lo della Valle del Sa-gittario 6 volte e quello della Valle Peligna 4 volte.

I primi 5 comuni del territorio peligno per variazioni percentuali più basse

Tra i comuni indossa la maglia rosa Pettorano sul Gizio, il 2° posto spetta ad Prezza e il 3° posto a Rocca Pia.

Gli ultimi 5 comuni del territorio peligno per variazioni percentuali più alte

Tra i comuni che hanno subito il più alto decremento si assegna la maglia nera a Cansano, si piazza al penultimo posto Castelvecchio e al terzultimo Secinaro.