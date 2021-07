“R-estate a Pratola”, ecco il cartellone estivo 2021

Pratola Peligna,10 luglio-Spettacoli teatrali, serate in lettura, omaggio alla tradizione con la terza edizione della Rassegna del Dolce Tipico La Pizzella e spazio alle rievocazioni storiche, insieme a tanti eventi musicali, giochi e iniziative di carattere sportivo. Dopo la sospensione dello scorso anno, imposta dall’emergenza pandemica, torna il Cartellone estivo 2021 organizzato con la Pro Loco ed Euforie di Latini Valentina, denominato “R-Estate a Pratola!”: per tutti gli eventi sarà naturalmente garantita l’osservanza delle misure di sicurezza per contrastare il contagio.

Si partirà domenica prossima: con l’arrivo degli azzurri nella finale degli Europei di calcio, sarà allestito un maxischermo in Piazza della Madonna della Libera per la partita con l’Inghilterra. Gli spettacoli teatrali in centro storico, invece, avranno il loro inizio nella serata di giovedì 29 luglio con la commedia “Non ti conosco più” per la regia di Marco Massari, mentre giovedì 12 agosto sarà la volta della rappresentazione del gruppo de I Carta Bianca dal titolo “Guarda chi si rivede”.

La terrazza di Palazzo Colella ospiterà venerdì 30 luglio la presentazione del libro di Claudio Di Scanno, con l’accompagnamento musicale Jazz in Unplugged, e la terza edizione della Rassegna del Dolce Tipico “La Pizzella” in programma sabato 4 settembre. Lunedì 9 agosto ci sarà l’intrattenimento musicale con 7 Musicisti in cerca d’autore, nel plateatico della Cattedrale di Maria SS. della Libera. Prima dell’evento conclusivo dell’11 settembre con il convegno dal titolo La Notte Templare al Teatro comunale “D’Andrea”, ci saranno tante serate con musica dal vivo, eventi di carattere sportivo tra i quali la Mini Maratona dei bimbi di venerdì 27 agosto, le iniziative denominate Pratola Legge, i giochi popolari e i piatti tipici a cura dell’Associazione Uniti per Bagnaturo che animeranno la serata di sabato 21 agosto nella frazione. La vigilia di Ferragosto sarà invece allietata dall’esibizione della Camerata Musicale Sulmonese nella Piazzetta Celestino V, mentre lunedì 16 e mercoledì 18 agosto spazio alle celebrazioni celestiniane che culmineranno nel Corteo Storico per le vie del centro di Pratola Peligna.

“È un primo segnale di ripartenza dopo la sospensione dell’anno scorso – sottolinea il Sindaco Antonella Di Nino – per un Cartellone realizzato senza chiedere alcun sostegno alle attività”.