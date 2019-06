Quota 100: in Abruzzo 4.282 domande

Le domande di pensione “quota 100” presentate in Abruzzo fino al 20 giugno 2019 sono 4.282. Il maggior numero di domande sono state presentate nella provincia di Chieti.

L’INPS comunica che alle ore 10.00 del 20 giugno 2019 le domande per Quota 100 sono state in totale 150.099 per l’intero territorio nazionale.

In Abruzzo le domande presentate sono state 4.282. In particolare:

Chieti 1.369

L’Aquila 1.163

Pescara 936

Teramo 814

Cos’è quota 100?

È la prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021.

Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

I soggetti possono richiedere la pensione Quota 100 se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

per ulteriori informazioni consulta il sito dell’INPS.