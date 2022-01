Quirinale: Renzi, Iv non sosterra’ candidati non europeisti e atlantisti

Sulmona,25 gennaio– “Sulla questione della collocazione internazionale dell’Italia non si scherza. Iv non sosterra’ candidati che non abbiano un profilo in purezza europeista e atlantista. Lo dico con chiarezza: su questo punto faremo le barricate”. Lo ha detto questa mattina il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a Radio Leopolda, parlando delle elezioni del presidente della Repubblica. “Quando abbiamo detto no a Salvini che voleva le elezioni dopo il Papeete era esattamente per questo: per evitare che il nuovo presidente fosse un sovranista filorusso”, ha aggiunto.