Quirinale: parte la lunga corsa per eleggere il nuovo Presidente

Lunedì 24 gennaio alle ore 15 a Montecitorio partono le operazioni per l’elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica

Sulmona,22 gennaio– Ormai ci siamo.E’ solo questione di ore. Lunedì prossimo 24 gennaio, dalle 15, prende il via a Montecitorio l’elezione del presidente della Repubblica, il 13mo della nazione. Quella del 2022 sarà ricordata come una votazione unica nel suo genere a causa della perdurante pandemia da Covid-19 che ha impatti anche sulle modalità di voto dei grandi elettori chiamati a esprimere il capo dello Stato, ma anche perché sarà l’ultima elezione con il numero di parlamentari conosciuto finora. Dalla prossima legislatura, infatti, per effetto della legge sulla riduzione del numero dei componenti di Montecitorio e palazzo Madama, si avranno 400 deputati e 200 senatori. Come da dettato costituzionale, il presidente della Repubblica viene eletto da 1.009 grandi elettori riuniti in seduta comune alla Camera.

Hanno titolo a votare i senatori a vita (sei), i senatori in carica (315), i deputati (630) ed i delegati nominati dai Consigli regionali (58). Ogni Consiglio regionale, in base all’articolo 83 della Carta costituzionale, elegge tre delegati in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze (due delegati per la maggioranza ed uno per l’opposizione). La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

Per eleggere il presidente della Repubblica, nei primi tre scrutini, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea, pari a 673 voti. Dal quarto scrutinio, invece, è necessaria la maggioranza assoluta, corrispondente a 505 consensi. La votazione avviene a scrutinio segreto. I grandi elettori passano sotto alle cabine elettorali, normalmente chiamati “catafalchi”, allestite tra il banco della presidenza e gli scranni assegnati all’esecutivo, sempre nell’Aula di Montecitorio, per assicurare la segretezza del voto.

I grandi elettori depositano la scheda in un’apposita urna che si chiama “insalatiera”. Lo spoglio delle schede avviene al termine di ogni votazione, con il presidente della Camera che legge ad una ad una, a voce, appunto le schede. Una volta eletto, il nuovo capo dello Stato, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica ed alla Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. La carica di presidente della Repubblica dura sette anni.

Diverse le novità che coinvolgono le modalità di elezione del presidente della Repubblica, alla luce della necessità di contenere la diffusione del virus. Ci sarà di norma una sola votazione al giorno, anche se non si esclude la possibilità di svolgerne una seconda. In tal caso, ci sarà uno spazio temporale di almeno un’ora e mezza per la sanificazione ed il ricambio dell’aria tra uno scrutinio ed un altro. Potranno, inoltre, accedere all’Aula solo coloro che sono in possesso del certificato verde. Si voterà per fasce orarie, in ordine alfabetico, con gruppi composti al massimo da 50 persone, a partire da senatori a vita, senatori, deputati e delegati regionali. Infine, niente più “catafalchi”, stavolta, ma cabine diverse da quelle usate in passato. Cabine che consentiranno, come viene spiegato, una maggiore sicurezza sanitaria e, dall’altro, naturalmente, la segretezza del voto.